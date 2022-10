Mercado de transporte

Por: Francisco V. Lozano





La época del carretonero terminó para Chihuahua allá por 1920. En ese tiempo ya se veían vehículos Ford T parqueados en la plaza de la Constitución de esta ciudad capital. Hoy, cien años después, el sistema de transporte público está colapsado. Sin embargo, el problema es la política. Recientemente se ha dado en la ciudad una polémica entre autoridades, ya que la Subsecretaría de Transporte no le ha otorgado los “permisos” pertinentes a una empresa de plataforma para que ciertos vehículos brinden un servicio de transporte llamado DiDi Plus. Amén que en este país los ciudadanos pueden dedicarse a la actividad económica que más les parezca, siendo lícita, las autoridades locales han detenido este emprendimiento. Es de llamar la atención la argumentación emitida por las autoridades: 1) Cobran casi el doble que un camión urbano (pronto nos sorprenderán con sus nuevas tarifas); 2) no tienen fundamento legal para operar; 3) no tienen ningún beneficio para los chihuahuenses; 4) quieren acaparar el mercado; 5) la ley local no contempla este tipo de servicio; 6) es un tema de seguridad (riesgo para el usuario). Y para terminar se expresó que afecta a camiones de la ruta Circunvalación II. Sin ser especialista en el derecho se nota inmediatamente que son argumentos que cualquier estudiante de leyes puede rebatir con facilidad en un juzgado y ganarlos. Ese es el contexto político donde el secretario de Gobierno parece abogar por los concesionarios de camiones urbanos; veamos el contexto económico. Existe una demanda insatisfecha de transporte que los concesionarios no quieren cubrir en ningún sentido. En todo el oriente de la ciudad, del periférico De la Juventud hacia la Cordillera, no hay una sola ruta que entre. Segundo, la aplicación de regulaciones a las tarifas por parte de las autoridades va en contra de todo sentido económico, ya que el criterio de las mismas no es de competencia es de costos y eso distorsiona el mercado. Lo correcto sería darle un tratamiento estadístico para generar esas tarifas. Por otra parte, no se resuelve el problema del transporte, lo que se pretende es que no haya competencia para los concesionarios y en este país están prohibidos los monopolios. El argumento final es recaudatorio, ya que al igual que las placas, los permisos para el transporte público no garantizan nada al consumidor, pero sí generan ingreso y corrupción para el gobierno. El consumidor paga una tarifa por un servicio muy diferente al que obtiene en un camión público, obsoleto, de mala calidad y escaso. Si se tiene que cambiar la Ley para resolver el problema del transporte que se cambie, lo hacen para cubrir sus huellas porque no para ayudar a la población. Por lo tanto, no existe ningún fundamento, económico, lógico o legal para detener el desarrollo de la ciudad, el tiempo nos alcanzó y la ciudadanía organizada necesita soluciones de calidad ahora y por eso realiza transacciones económicas entre ciudadanos donde no requiere que un gobierno los obstaculice.