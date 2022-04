Merecemos una Política Estatal Anticorrupción con y para las personas

Por: Carmen Álvarez González

Integrante del CPC Chihuahua

Todo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene la obligación de trabajar de manera coordinada para reconocer las debilidades institucionales, establecer estrategias para resolver el gran problema de corrupción y hacer todo lo que esté a su alcance para que los servidores públicos corruptos y sus cómplices, no se roben dinero, no abusen de su cargo, no pidan mordidas, no nieguen un servicio público y no se queden sin castigo cuando cometen faltas.

Todas estas estrategias deben convertirse en acciones y compromisos que asumirán diversos entes gubernamentales, y que todos podremos evaluar a través de indicadores de desempeño en el corto, mediano y largo plazo contenidos en un documento que se llama: Política Estatal Anticorrupción (PEA).

Construir una política de esta envergadura no es sencilla, y aunque parezca absurdo, algunos de los principales obstáculos para construirla no está en saber qué es lo que hay que hacer para remediar este problema; sino en el establecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes grupos de interés así como en la falta de habilidades de escucha y negociación ante las exigencias ciudadanas.

A lo largo del país, se ha observado que existen funcionarios que al ocupar un puesto público actúan en función de su propio ego, del sentido de superioridad o del miedo a ser evaluados de manera tan negativa, que les imposibilite continuar su carrera profesional en el sector público. Estos sentimientos son tan dañinos, que pueden paralizar cualquier sentido de negociación, diálogo y autocrítica porque consideran que las personas no sabemos o no vivimos las consecuencias de la corrupción; dificultan la colaboración con otras instituciones y miden sus resultados en función de indicadores de desempeño lejanos de favorecer la calidad de vida de las personas; y por consecuencia, no son capaces de capitalizar los beneficios políticos de un comportamiento diferente.

Actualmente, los organismos que conformamos el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura y la representación de las personas en la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC); estamos trabajando para que esta situación no se repita en nuestro estado.

Hacemos un llamado a todos los chihuahuenses, para que supervisemos que en la PEA se incluyan acciones que realmente ataquen el problema de la corrupción, abran espacios de diálogo y supervisión ciudadana, y nos permita sentir que en Chihuahua, las políticas se hacen con y para las personas