Mes de mayo

Mucho que hacer, pero iniciaré con la felicitación muy sentida a las madres, sobre todo aquellas que han perdido la paz, al no saber dónde se encuentran sus hijos, también las que han regresado a la casa del Padre, a ellas mi cariño y respeto.

Hoy quiero comentar con ustedes, lectores, algo que me sorprendió, gracias a Dios no he perdido mi capacidad de asombro.

En la visita de Estado del presidente López nos damos cuenta que quien lo acompaña son los mandos militares, me parece extraño y no alcanzo a entender qué tienen que ver los mandos militares en esas visitas.

También algo que llama mi atención que vaya a comprometer a otros países los recursos de los mexicanos, nuestros impuestos van a resolver carencias de otros países, además fue a contratar médicos cubanos cuando en México tenemos talento de sobra o, ¿ acaso fue a traer gente que adoctrine a través del servicio médico?

Pero lo que sí es una verdadera joya es que quiera poner las condiciones de a quien se le invite a una fiesta donde él es sólo invitado.

Creo que se le olvida al presidente que los Estados Unidos de América es nuestro socio comercial más importante, que nos debemos respeto y que su actitud lejos de ser desafiante, debe ser de institucionalidad, es el representante de todos los mexicanos y no todos los mexicanos somos peleoneros de barrio, el que el anfitrión no incluyera en la invitación a los países de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas lo pudo comentar de forma institucional, pero no condicionando su presencia.

Esa actitud coloca a México en situación incómoda, al abogar por tres países que están identificados como antidemocráticos y con un gran desprecio por los derechos humanos, ya que Nicaragua tiene 27 años gobernado por el mismo hombre, Daniel Ortega; Miguel Díaz Canel, que después de los hermanos Castro es el presidente que representa la dictadura cubana por más de 61 años; y Nicolás Maduro, el heredero político por “dedazo” de Hugo Chávez quienes están gobernando Venezuela desde 1999, 23 años ininterrumpidos de dictadura.

¿Qué ganamos los mexicanos con la actitud desafiante del presidente?

Con estos antecedentes nos pone a los mexicanos en una encrucijada innecesaria, porque no podemos olvidar que EU es nuestro principal aliado comercial, financiero , energético y el mayor empleador de mexicanos en el mundo.

EU nos surte el 70% de los energéticos, en marzo de 2020 la importación fue de 483 mil barriles diarios, 2021 y 2022 es menos la importación pero porque los niveles de inflación han crecido y el consumo en el país es menor.

Y para cerrar esta columna o para decirlo de forma más coloquial… para rematar, Banxico anuncia el aumento de 50 puntos en la tasa de interés.