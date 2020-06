Mexicanos confían más en medios extranjeros

Sorprendió esta semana el Reporte de Noticias Digital (Digital News Report), del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (Reuters Institute for the Study of Journalism), con datos que sorprenden, aun y cuando este estudio se realizó en enero y febrero de este año, justo antes del ataque del coronavirus. Fueron entrevistadas 80 mil personas en los 40 mercados noticiosos más importantes de Europa, América, Oceanía, Asia y África.

La edición 2020 arroja un panorama sombrío para el mundo de las noticias en México, ya que la confianza en general en los medios de comunicación cayó 11 puntos, a 39%, y particularmente los periódicos impresos y los noticieros de televisión perdieron más de 10 puntos como fuentes de información. Aunque no es sorpresa que los mexicanos tenemos un muy arraigado malinchismo, no sorprende que el medio de mayor credibilidad es el fundado por Ted Turner en la década los años 80, la famosa CNN. Mientras que la fuente de mayor alcance en las zonas urbanas mexicanas es Azteca Noticias.

El estudio establece que la pérdida de credibilidad en los medios, a la polarización política que vivimos en México, mientras que Facebook y YouTube aumentaron su penetración como fuentes noticiosas. El Digital News Report 2020, recomienda a los medios tradicionales, que para asegurar su viabilidad en el futuro, tienen que construir una conexión fuerte y profunda con el público que vive online.

La preferencia en las redes sociales superó casi tres veces la de los periódicos, 70% contra 26%. La red social Facebook creció 3 puntos para llegar a 77% y YouTube creció dos puntos para alcanzar 44% de aumento en su penetración.

Los mexicanos no quieren pagar por informarse, revela el reporte. Pues, sólo 17% paga servicios de noticias, únicamente un punto más que el año pasado.

En nuestro país fueron aplicados un total de 2,023 cuestionarios a consumidores de noticias para conocer sus hábitos de consumo, así como reveló que la penetración del servicio de internet en México es de sólo 66%.

No todo son malas noticias para los medios tradicionales: los periódicos locales o regionales ocupan el tercer lugar como fuente de información, sólo detrás de Azteca Noticias y Noticieros Televisa. Además, El Sol de México de OEM, aparece por encima de la televisión local en las preferencias de los junkies de las noticias.

Las preferencias en línea son lideradas por El Universal, quien también aparece en el cuarto lugar de las preferencias en la categoría de los medios tradicionales y en el séptimo lugar aparecen los sitios web de periódicos locales impresos y en el lugar 13 los periódicos digitales online locales o regionales.

Un último dato sorprendente es el tipo de aparato utilizado para acceder a las noticias en línea: cada vez se usan menos las computadoras y tabletas: en el 2017, 70% utilizaba su teléfono inteligente para ello, en este 2020 se incrementó hasta 81%; mientras que 24% utilizaba su tablet para leer las noticias en 2017, hoy ha caído a sólo 13% y quienes usaban su computadora de escritorio en 2017 era el 45% y en este 2020 ha caído a 20%.