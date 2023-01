México a la deriva

Por Guillermo Luján Peña





Según el último reporte del Banco Mundial (BM), las perspectivas económicas para muchos países del mundo, afirma que, en México, este sexenio de López Obrador será un sexenio perdido para nuestro país en crecimiento del PIB y no sólo eso, sino que estamos teniendo un retroceso del ingreso per cápita, el peor en los últimos 35 años. Recuerdan que el presidente, en los primeros años de su gestión, cuando vio que el PIB iba en picada, dijo “yo tengo otros datos” y que mejor iba a utilizar el crecimiento en bienestar de la gente, y que la gente estaba feliz, feliz, dijo con mucho cinismo.

Durante su campaña prometió que el país crecería a un ritmo de 4% anual y como todo lo que prometió, no lo ha cumplido, el crecimiento en los primeros cuatro años es de -0.9 es decir que decrecimos, al igual que la promesa de que la gasolina la iba a bajar a $10 el litro y nada que sigue subiendo y de $18 que andaba cuando él llegó de presidente, ya anda en los $22. Así como sacar al Ejército de las calles y nada que ahora hasta la Guardia Nacional la va a dejar por cinco años más en las calles, aunque él ya no sea presidente y además no han servido nomás que para atemorizar a la población.

La economía mexicana será la de peor crecimiento de toda América latina, según el reporte del BM, Brasil crecerá en el mismo periodo el 3.8%, Argentina 3.3% y nuestro vecino Guatemala 8.0%, bueno, hasta Nicaragua que tiene a un dictador, Daniel Ortega, que está queriendo matar a los sacerdotes católicos, crece en el mismo tiempo 13.4%

Hay muy poca inversión nacional y extranjera, por el temor de que México está a la deriva con este presidente, que por ejemplo en la pandemia no dio ningún estímulo fiscal para que las empresas pudieran soportar la pandemia, como lo hicieron casi todos los países del mundo, al contrario, él dijo en la Mañanera que la pandemia le caía “como anillo al dedo”, quizás porque cada vez tendríamos más pobres en el país, que es lo que él ha dicho que quiere, ya que la gente pobre e ignorante es la que vota por Morena, dicho por mismo López.

Cómo no estarán detenidas las inversiones, cuando por sus destos, ha cancelado inversiones extranjeras millonarias como la cervecera Constelations Brand, o las inversiones españolas para producir energía eléctrica con energías renovables, como la solar, por viento, por las olas del mar o el mismo aeropuerto de la CDMX que llevaba muy buen avance y nos costó más de 200 mil millones de pesos el chistecito. O el capricho del Tren Maya, que no va a ninguna parte, eso sí pasa muy cerca de la entrada al rancho del presidente, y lo más grave es que están acabando con la selva, su vegetación y sus animales, únicos en el mundo.

Más que decir que México va a la deriva, que sería ir sin capitán, más bien México lo quiere llevar el presidente al desastre, de nosotros depende que despertemos y defendamos nuestro país que es de nosotros y no de un solo hombre.