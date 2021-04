México debe dar asilo a los hongkoneses

Al final de la Segunda Guerra, Hong Kong estaba devastado y con su nivel de libre mercado más elevado en la tierra, Hong Kong llegó a ser uno de los lugares más prósperos. Hong Kong se ha mantenido como uno de los lugares con más alta libertad económica, según el reporte de libertad económica del Instituto Fraser.

El crecimiento y la prosperidad han sido sorprendentes. En 1950 el PIB per cápita de Hong Kong era de $2,000 (dólares del 2010), en el 2018, el PIB per cápita de Hong Kong alcanzó $40,000. Hong Kong tiene un PIB per cápita más alto que algunos países desarrollados.

Las libertades personales y civiles han florecido en Hong Kong debido a que no dependen del gobierno, y tienen protección garantizada por el imperio de la ley imparcial. Los ciudadanos de Hong Kong gozan del más alto nivel de libertad personal, de acuerdo con el Índice de Libertad Humana.

Esto incluye la seguridad, el derecho a practicar una religión, la libertad de asociarse y asamblea, la libertad de asociarse a organizaciones políticas, libertad de expresión, libertad de prensa.

China ha fallado en proveer a sus ciudadanos muchas de estas libertades humanas básicas.

Hong Kong ha creado las condiciones para el florecimiento de una sociedad de desarrollo empresarial. La creación de empresas es la más alta en el mundo, y tiene un alto puntaje en el Índice de Capital Humano del Banco Mundial, sobrepasando el promedio de la OECD. En el Índice de Competitividad Global, Hong Kong tiene tercer lugar de 141 países clasificados.

Para proteger el milagro económico de Hong Kong, cuando Gran Bretaña regresó Hong Kong a China en 1997, China estuvo de acuerdo que el sistema político y económico de Hong Kong no sería cambiado por 50 años. China prometió que acataría el principio de “un país, dos sistemas”. Desafortunadamente en los últimos años la China comunista ha tratado de despojar a Hong Kong de su estatus de libertad de rancio abolengo al haber sido uno de los lugares más libres económicamente. China ha estado socavando el principio de “un país dos sistemas”.

Recientemente China ha arrestado a muchos disidentes a gran escala, en mayo 28 el congreso de China Popular impuso una ley de seguridad que ataca las libertades de Hong Kong y leyes básicas (efectivamente, una constitución que protege la libertad) pasándose las instituciones del consejo legislativo de Hong Kong.

Esta ley tiene el propósito de permitir a las autoridades de China Continental de aplastar la libertad en Hong Kong y entender el poder absoluto del Partido Comunista Chino.

Los manifestantes a prodemocracia, jóvenes, viejos, chinos y otros grupos que viven en Hong Kong están manifestándose para proteger sus libertades, y para un mejor porvenir para sus hijos y nietos.

Es menester apoyar a la gente de Hong Kong, que busca proteger sus libertades. Un apoyo global es importantísimo. México no debe quedarse atrás y debe dar el asilo automático a los ciudadanos hongkoneses.