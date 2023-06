México debe inspirarse de Nevada, no de Zimbabue

Miguel A. Cervantes

Nevada es la jurisdicción más importante en la inversión de minería seguida por Australia Occidental y Saskatchewan (3era), de acuerdo con la encuesta minera del Instituto Fraser , un centro de investigación canadiense independiente. “La encuesta minera del Instituto Fraser es el reporte más comprensivo de políticas gubernamentales que atraen o desaniman a los inversionistas mineros, y este año, Nevada tiene el peldaño más alto en el mundo”, declaró Elmira Aliakbari, directora del centro de estudios de recursos naturales del Instituto Fraser, co-autora del reporte. Este año el reporte clasifica 62 jurisdicciones alrededor del mundo basadas en atractividad geológica y políticas gubernamentales, que animan o obstruyen la exploración e inversión.

Las mejores 10 jurisdicciones clasificadas son: Nevada (EU), Australia Occidental (Australia), Saskatchewan (Canadá), Terranova y Labrador (Canadá), Colorado (EU), Territorio del Norte (Australia), Arizona (EU), Quebec (Canadá), Australia Meridional (Australia), Botswana.

Las jurisdicciones menos atractivas son: Zimbabue, Mozambique, Sudán del Sur, Angola, Zambia, Sudáfrica, China, Congo (Kinshasa), Papúa Nueva Guinea, Tanzania. Anteriormente Venezuela estaba clasificada en el último lugar, pero este año salió de la encuesta, ya que es un lugar de altísimo riesgo, y desde hace 10 años Venezuela no ha recibido nuevas inversiones en minería.

Aliakbari indica que “Un régimen regulatorio sano, junto con impuestos competitivos hace una jurisdicción atractiva a los inversionistas”. La lección de esta encuesta es que no son suficientes la abundancia de recursos naturales, es menester tener un régimen regulatorio estable, transparente, no sujeto a cambios arbitrarios de gobierno. Un país que tenga muchos recursos naturales sin regulaciones previsibles, no será atractivo para la minería.

En la última encuesta minera del 2022, en atractividad minera México obtuvo el puntaje 60.16/100, en el lugar 37 de 62. En ese sentido, México presenta una caída sostenida desde el 2018 hasta el 2022. Los empresarios mineros muestran preocupación por el sistema legal, la incertidumbre sobre reclamaciones territoriales litigiosas, el traslape regulatorio, la seguridad, y la incertidumbre con respecto a la administración, interpretación y ejecución de regulaciones existentes.

México se encuentra debajo de la mayoría de estados de EU, provincias canadienses, estados australianos, incluso algunos países del África como Costa de Marfil, Burkina Faso, y Ghana tienen mejor puntaje que México. En América Latina: Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Colombia superan a México en atractividad minera.

La encuesta cita opiniones de inversionistas mineros, un presidente de una compañía menciona que “La nacionalización del litio crea preocupaciones sobre el futuro de otras materias primas. La prohibición de minería a cielo abierto crea incertidumbre significativa a todo el sector” (mi traducción).

México debe inspirarse de las mejores jurisdicciones para conducir la política minera, México debe inspirarse de Nevada para subir peldaños en competitividad minera, no bajar al nivel de Zimbabue.





Maestro en Economía