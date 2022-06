México, en caída libre

Por: Eduardo Fernández Ponce

"Ante un pueblo flojo e ignorante sin voluntad ni

conciencia, son fácilmente dirigidos por malos

gobernantes”.

Jacinto Benavente (1866 – 1964)





No es necesario ser economista, sociólogo, criminólogo ni médico para entender que este país va en caída libre en una vorágine indiscriminada que no se advierte el final del precipicio. Porque la inflación del 7.58 % nulifica el incremento salarial del 7.28%; la pandemia propició una sicosis generalizada de inestabilidad emocional; el registro de 120 mil homicidios y 110 mil desaparecidos; la falta medicamentos del sector salud público se duplicó en 2021, son sólo algunos datos duros de fuentes oficiales que exhiben a un gobierno populista con un discurso plagado de mentiras y engaños que se sostiene desgraciadamente incubado en un pueblo “reprobado” en educación al ocupar el lugar 100 a nivel mundial según la UNESCO. Siendo esto el principal indicador de una “pobre sociedad” con un sometimiento enfermizo desde que fuimos construidos como frágil nación hace dos siglos. El pretendido crecimiento de un 4% del PIB en 2018 se tradujo en negativo de 0.1%, manifestado por el propio ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa donde detalló que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del AIFA y Dos Bocas trajo una pérdida de 325 mil millones de pesos, es decir, el 1.3% del PIB, cuyas consecuencias estamos pagando los mexicanos.

El embuste de un gobierno que prometió un cambio radical a todas sus instituciones, la erradicación de la corrupción, un sistema de salud como el de Dinamarca, respeto a la división de poderes, mejor economía, regreso del Ejército a los cuarteles, etc. ha venido sembrando la desconfianza entre la población a pesar de los programas clientelares del régimen con enfoque electoral. Habría que sumar la militarización del aparato gubernamental y la política de “abrazos no balazos”, entre otros agravios, como la exhibición de una radiografía con cáncer social.

Son precisamente los infantes y jóvenes de 0 a 17 años en México que suman 39.5 millones de personas más 28 .2 millones de 18 a 29 años (Inegi) los que mayormente sentirán los estragos de los errores del gobierno actual y de los gobiernos que lo anteceden, es decir, 67.7 millones de mexicanos en situación complicada en un país con un retraso en su economía y bienestar social de 60 años al que se acaban de sumar 10.5 millones de pobres según Coneval. En poco tiempo el mismo fenómeno de la migración centroamericana será superado por connacionales al tratar de “huir” a los Estados Unidos, que no se vio en la Revolución Mexicana ni Cristera de 1929. El único aliciente actual son las remesas que inyecta a millones de familias 51 mil 700 millones de dólares (2021) según Banxico que de no haber sido por ello, la delicada hebra social ya hubiera estallado. No sólo dólares ingresan, sino millones de armas de contrabando donde tan sólo de Massachusett se han recibido 250 mil, según Departamento de Estado norteamericano (2020).

La forma de gobierno unipersonal del presidente Obrador sobre los poderes Legislativo y Judicial nulifica la cabal expresión de un régimen democrático frente a una oposición que parece encaminada a su inconsciente autodestrucción. Cuando Enrique Serna escribió “El seductor de la patria”, definió al dictador Santa Anna por habilidades y destreza de sobra que a pesar de la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano era reconocido; hoy la historia está condenada a repetirse.

