México en caos

La 4ª destrucción quiere acabar con nuestro México antes de que termine este sexenio que pensaban que iba a continuar con la corcholata designada por el gran dedo elector, aunque se canse de negarlo, pero se les apareció Xóchitl y andan todos asustados, basta y sobra con ver sus reacciones de ataques a la candidata del Frente Amplio por México (FAM).

Pero el tema es el caos en que han puesto nuestro país los de la 4ª destrucción. Solamente pinceladas, porque sus acciones son muchas y no caben en este pequeño espacio. Que si el precio del limón y del aguacate ha aumentado mucho (42%), pero el cabecita de algodón tiene otros datos y dice que no pasa nada. Sin embargo, los narcos se han apropiado de la tierra caliente de Michoacán y los pobres dueños de estos cultivos no les queda otra que obedecer ante las armas largas de los narcos, que han encontrado un mejor negocio. Antes les cobraban 40 centavos por kilo de limón que salía de las huertas, ahora les cobran dos pesos. Al año salen 500,000 toneladas de limones, que representan unos mil millones de pesos. Del aguacate es más que eso todavía. ¿Qué dice el gobernador Ramírez de Michoacán (Morena)?, que es un problema muy viejo, que presenten su denuncia, da coraje tener esa clase de gobernantes. Compramos caros los limones y los aguacates para que los narcos cobren su cuota.

Mientras el presidente habla de austeridad franciscana, al mismo tiempo su hijo, el de la casa gris de Houston, le hacía una súper fiesta a su hijastra por su cumpleaños en Culiacán, ¿Por qué ahí? Será porque ahí cerca están sus amigos y compañeros, en Badiraguato. La fiesta fue de película, con un espectáculo de Las Vegas, de primer mundo. ¿El costo? Algunos millones de pesos, para alguien que no trabaja o dicen que trabaja para el dueño de los Mayan Resorts, pero en Houston.





Fernando Villavicencio, candidato a presidente de Ecuador, denunció públicamente a López Obrador, de proteger al Cártel de Sinaloa, que ya estaba en ese país, y a los pocos días fue asesinado.

El Tren Maya sigue destruyendo toda la selva del sureste del país, destruyendo los cenotes que surten de agua a toda esa zona, la flora y la fauna, pero además dejando sin presupuesto, muchas otras cosas tan necesarias. El presupuesto federal para el año que entra presenta un déficit del 5%, lo que nos indica claramente que tendrán que pedir otros préstamos más a los que ya han pedido. Este déficit es el más alto de los últimos 40 años. Viva la austeridad republicana que va a dejarnos todos endeudados y además con engaños como ha sido este sexenio, que anunció varias veces un sistema de salud mejor que Dinamarca y la última, una súper farmacia que tendrá TODAS las medicinas del mundo para entregarse en 24 horas, pero para el año que entra le quitan 122 mil millones a salud.

El colmo, no voy a invitar al Grito de Independencia al Poder Judicial y Legislativo, dijo el cabecita de algodón, pero si no es tu fiesta de cumpleaños, para que invites a quien tú quieras, pero al día siguiente en el desfile, invitó a batallones de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y El Salvador. Es la fiesta MEXICANA más importante de todas. (¿Quiso mandar un mensaje a Estados Unidos), ¿que ya nos hicimos comunistas?

México es un caos con la 4ª destrucción.