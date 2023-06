México en penumbra

Por Agustín Pérez Reynoso





Hoy el mundo se debate entre dos sistemas económicos: El capitalismo de Estado o el capitalismo democrático. El primero cree que el hombre es un ser infinitamente maleable, el candidato perfecto para la "configuración de conducta" de la autoridad del Estado, del secretario del partido o del comité central. Por otro lado, el segundo está convencido de que todo ser humano es creativo y es justo que reciba el fruto de su creatividad e ideas, al menos, por un tiempo. Esto enriquece a la sociedad y, posteriormente, esta riqueza forma parte del patrimonio de la humanidad.

Es erróneo juzgar el capitalismo desde el socialismo creyendo que unas pocas personas son creativas y sólo ellas tienen dones qué compartir a los demás. En China, como capitalismo de Estado, ¿qué posibilidades hay de que una persona dependiente del Estado, incapaz de ser creativo, pronto sea una molesta carga, y eventualmente, sea eliminada, hasta que la ineptitud del Estado esté al nivel en que la población ya no sea un estorbo? El propósito de la economía política creativa y libre es liberar al espíritu humano para ser él mismo. Esta liberación es un factor crítico. Y no se da en China.

El verdadero significado del capitalismo es que es un sistema de instituciones elaboradas para liberar la creatividad humana. Un sistema sólo nos liberará asegurando nuestros derechos políticos, económicos, morales y culturales. En cambio, en un capitalismo de Estado, se pierde el derecho a la individualidad. El miedo, y no el propio interés, se vuelve en el incentivo para trabajar. Desgarrar los tejidos de la confianza y la cooperación produce reacciones que pronto serán una guerra contra el sistema. Un Estado esclavizante, que vive de la energía creativa de sus ciudadanos, es un lastre.

Pero, ¿dónde se encuentra México? Hay una extraña penumbra entre los países que el político latinoamericano nos muestra como ejemplo de izquierda, y el modelo que no termina de cuajar en nuestros países. Esta penumbra es la política de Estado que sirve al capitalismo por el bien común (en naciones como Suecia) y el capitalismo que sirve al político de Estado para su bien particular, en países como el nuestro, pero no ofrece soluciones eficaces contra la pobreza. Queremos ser ricos como China y EU., pero sin derechos ni empresas. Hemos elegido el peor de los mundos posibles.

México ha elegido el peor tipo de izquierda, imitando peligrosamente a regímenes como Cuba o Venezuela, donde se aplica válidamente, palabra por palabra, la criminalidad sistemática derivada de una doctrina económica, que ya ni en China se acepta. Hemos elegido ser una sociedad estática donde los individuos tienen las mismas habilidades y defectos, o ningunos de ellos, para justificar un impuesto redistributivo que no exija ninguna clase de esfuerzo moral, donde es malo y erróneo proponer y desear el mejoramiento de nuestra condición, donde el Mal se hace en nombre del Bien.

En México no hemos sacado fruto del naufragio de las ilusiones de la izquierda, por su divorcio entre el narcisismo ideológico y la verdad histórica. Esto muestra nuestro fracaso cultural o, peor aún, una arraigada deshonestidad en las relaciones con lo verdadero que no tardará en pasarnos factura. Michael Novak y Jean-François Revel no se equivocaron, pero sí los que eligieron ser gobernados por la izquierda en el Estado de México, que aspira a ser más expoliadora que el PRIAN. agusperezr@hotmail.com

