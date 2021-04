México; Lindo y querido

Por Miguel Ángel Durán

¿Qué sientes cuando escuchas el nombre de tu país?

Emoción a tope, y un profundo amor a lo que quieres, eso te hace sentir México.

Un lugar, en el cual reside gente que se la juega por lo desconocido, y no deja de luchar hasta obtener lo que se quiere; que en tiempos de crisis no deja de creer en sí mismo, aunado a los problemas no deja de ser maravilloso, pues su gente lo hace sobresaliente y admirable en todos los aspectos.

Es de alguna manera, lo más bonito que los Mexicanos sentimos al escuchar el himno nacional cuando se representa en alguna competencia mundial, con la frente bien en alto, y con la famosa “piel chinita” nos aseguramos de estar orgullosos de lo que somos, y ansiosos de a dónde vamos. No sabemos qué depara el futuro, pero sabemos que queremos pelear por ti.

“México, has sobrevivido a malos gobernantes, enfermedades y desastres naturales, y ha sido un proceso complicado, pero no has dejado de brillar”

Por eso y más, nuestro bello país, le ha dado mucho a la comunidad internacional, una serie de cosas que amalgaman y le dan una propia forma de ser a la cultura mexicana de la cual somos parte, y que al pasar los años, seguimos recordando lo que México le da al mundo desde la antigüedad, de esa manera sacando unos ejemplos que podemos contar; La educación universal, que es aporte de la Cultura Azteca, pues la misma era reservada para los ricos y nobles en otras culturas del mundo antiguo. Los Aztecas educaron a todos, sin distinción de género, o alguna condición.

El famoso “Arte Huichol” el cual agrupa artesanías producidas por los Huicholes, quienes residían en Estados del centro de México, estas mismas, eran factor clave de decoración colorida, utilizando símbolos y diseños que se han quedado para enseñarnos materiales de hace siglos y enseñando a las demás comunidades, artes totalmente diferentes a lo que siempre se habían visto.

Deportes, comida, y música, que hacen que México, sea uno de los países, con las mejores culturas para conocer en el mundo, una extensa variedad de cosas ofrece nuestro país, y que nos hace sentir orgulloso, de lo que generaciones pasadas han pasado, para que dia con dia, se puedan aprender cosas nuevas sobre el mismo, situaciones por las cuales debemos de sentirnos bien de conocer, y con ello, hacernos saber que somos afortunados de crecer y vivir en el.

Siendo pocos ejemplos de un mundo de los mismos, debemos de saber lo que representamos cuando decimos que somos de este gran país, de saber que tanto trabajo costó para que nosotros mismos trabajemos, representemos y honremos las formas de ser de la sociedad mexicana.

México, no te rajes jamás, lugar de gente trabajadora y valiente, por eso mismo es un orgullo ser mexicano.