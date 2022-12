México no está sacando ventaja del nearshoring

Por: José Enríquez

BBVA Research publicó un reporte sobre la situación económica de los estados y sectores de México y anticipa lo que habrá que esperar para el año entrante. Se espera un crecimiento modesto en el 2023 impulsado por los servicios y una alerta de no estar aprovechado a plenitud las oportunidades de nearshoring.

Se espera que el 2023 sea un año con un bajo crecimiento. Las expectativas de crecimiento de varios analistas rondan en un 1.3%. El gobierno federal basó su presupuesto en una expectativa de crecimiento de 3.3%. El crecimiento se va a dar en su mayoría por el sector de servicios y un poco por el sector primario. El sector secundario inclusive tendrá un retroceso. Dentro de la aportación al PIB, el sector terciario representará en 2023 un 63.7%, el secundario un 28.6% y el primario sólo un 3.4%.

El pronóstico de crecimiento del PIB nacional para 2022 es de 2.0%. Todos los Estados, excepto la Ciudad de México, tendrán un crecimiento. El más alto será Baja California Sur con un incremento de un 4.1%. El estado de Chihuahua estará en niveles de 3%, una reducción en relación con el 6.7% de 2021.

Ante el conflicto entre China y Estados Unidos, China ha perdido 4% de participación en el mercado estadounidense. Las oportunidades que eran naturales para nearshoring a México se han ido a otros países asiáticos. Vietnam duplicó su participación en el mercado de Estados Unidos. Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia e India también han tenido un importante incremento. México está perdiendo la oportunidad de la ventana que ha presentado este conflicto y sólo creció de 13.6% en 2018 a 13.9% en 2022.

La infraestructura existente en México está siendo insuficiente para hacer atractiva la región. Ya se han dado varios casos que por falta de infraestructura eléctrica no se han podido establecer algunas inversiones. Los procesos que se hacen en China, aún dentro de los mismos sectores, requieren de más uso energético que en México. En el caso particular del sector de metálica básica, China requiere de 160% más energéticos por unidad de producción que México.

De igual forma existen algunos proyectos que no han sido viables para ser relocalizados de China a México por no poder cumplir con los requerimientos tecnológicos y uso de minerales raros que no están disponibles en la región.

Otra situación que impide la relocalización de empresas es la cadena de proveeduría. En China las cadenas de suministro están más fragmentadas. Para poder hacer atractivo México a grandes empresas se tendría que considerar atraer a los diversos proveedores de primer y segundo grado. Un último factor es el costo de transporte en donde México es menos competitivo, principalmente por falta de infraestructura adecuada.

México requiere de replantear su estrategia energética, su infraestructura de comunicaciones y transportes y su política pública de desarrollo tecnológico y plataforma de proveeduría para poder ser atractivos a proyectos que nos ayuden a fortalecer la economía. No se aprecia que el debate nacional esté enfocado en esto.