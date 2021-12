México: Sin política migratoria

Jorge Bustamante (1938 – 2021)

In memoriam. Chihuahuense

defensor de los migrantes

Fundador del COLEF





Sin duda, históricamente ser vecino del país más poderoso del orbe se corre la suerte de múltiples ventajas en materia de comercio, tecnología, educación, empleo, etc. Fenómeno transfronterizo que se fue construyendo prácticamente desde el porfiriato, observando nuestro gobierno las distintas leyes de colonización y de comercio de los Estados Unidos (que fue la palanca impulsora) así nuestros políticos de los gobiernos postrevolucionarios desde Obregón a pesar del Tratado de Bucarelli en 1920 hasta lograr el llamado Milagro Mexicano con Alemán con resultados más protagónicos que eficientes.





Sin embargo en el país se gravitaron dos problemas mayúsculos: el crecimiento demográfico sin freno y la educación deficitaria que trajo como consecuencia el aumento progresivo de la migración, hasta llegar a la actualidad donde 38.5 millones de la población mexicana o méxicoamericana vive en los Estados Unidos; sencillamente la ciudad de El Paso, Tx. el 82% es población hispano parlante.

Es aquí donde convergen la mano de obra barata de las maquiladoras, el contrabando de armas, mercancías y autos, y todo lo que puedan sostener los puentes o sobre barcos que en resumen convierten esa zona como una de las tres más peligrosas del mundo en conjunción con Guatemala, según un informe en 1917 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito basada en el análisis de un grupo de expertos en seguridad y migración, pese a destinar el gobierno de Obrador 27 mil efectivos de la Guardia Nacional y del ejército para impedir el paso principalmente de centroamericanos, considerando a la fecha una inmigración de casi 9.5 millones de inmigrantes en México.

Ante ello sería injusto culpar al actual gobierno de la situación que se vive; sin embargo a pesar de existir un universo de estudios y calificados investigadores, se ha actuado sin una política migratoria definida, independientemente de carecer de una visión idónea de aplicación vigorosa con programas que procuren disminuir las desigualdades sociales, económicas y educativas. Esto derivado de un diagnostico de la propia Secretaria de Economía del gobierno federal el pasado año 2020 (Véase google).

Por otra parte no deja de sorprendernos que México prácticamente ha firmado y ratificado la cámara alta, todos los tratados, protocolos, convenios en materia de migración, refugiados, asilo político, protección a menores migrantes sin acompañantes, discriminación racial, discriminación por sexo, empleo, etc. pero en los hechos no sólo ha sido omiso en esas agendas sino irresponsable en sus prácticas gubernamentales principalmente sus diversas policías, que caen fácilmente en corruptelas de extorsión asociándose incluso con el crimen organizado.

La reciente tragedia del accidente mortal de carretera de un trailer repleto de migrantes desesperados por salir de su país que enluto muchos hogares humildes principalmente de Guatemala, desnuda la falsedad de la política migratoria actual. Necesariamente el gobierno mexicano debe cambiar totalmente de planes y estrategias aunque sea demasiado tarde.