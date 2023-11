México sin presidente

No cabe duda de que en los últimos cinco años nuestro querido México ha estado a la deriva, con un porro que solo le interesa imponer a como dé lugar su ideología socialista, comunista, para no dejar el poder, así las mañaneras son unas cátedras ideologizantes, ya que no informa nada de su gobierno, será porque no hay nada que informar. ¡Triste nuestra calavera!





Muy lamentable el último caso de la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para irse a la campaña de la corcholata Claudia Sheinbaum, para preparar la reforma judicial del sexenio que viene, en caso de ganar ellos, que espero que no ganen.





El senador del partido Morena y reconocido abogado, Alejandro Rojas, subió a tribuna y les dio una catedra de lo inconstitucional de aprobarle la renuncia al ministro Zaldívar, siendo él del partido Morena y anuncia que votara en contra de la orden dada por el porro López Obrador, que no respeta la constitución y las leyes que de ella emanen, como juró hacerlo.





En su intervención el senador de Morena, dijo que un magistrado solo puede renunciar por causa grave, según el articulo 98 de la constitución y en este caso no hay absolutamente ninguna causa grave, pero lo más grave es que también se viola el artículo 101 constitucional, que establece que ningún ministro puede participar en puesto del ejecutivo federal, estatal o municipal, en los siguientes dos años de que deja la suprema corte, ni tampoco en encargo partidista, que es el caso y debe de ser sancionado, quitándole el cargo y todas sus prestaciones, incluyendo su pensión a la que pudiera tener derecho y no aceptarle la renuncia.





La Constitución no es un trapo viejo que se pueda pisotear, ya que es el acuerdo fundamental de la nación, como dijo Mariano Otero, les dijo el senador Alejandro Rojas. El acuerdo fundamental que nos permite la convivencia entre los mexicanos.





Lo que se pretende es gravísimo, les dijo, es desaparecer la Suprema Corte y que esta se convierta en el brazo ejecutor del ejecutivo y no sea el que imparta justicia, ya que los jueces y magistrados serían electos por el voto del pueblo, sin más preparación, que ser los preferidos del amo y señor, dueño de vidas de todos los mexicanos. ¡Terrible!





Respetar a la Constitución, es respetarnos a nosotros mismos, respetar al pueblo de México, respetar a las instituciones fundamentales que nos han dado orden y vida.





Prácticamente es un golpe de estado, ya que, aprobada la renuncia de Zaldívar, el presidente manda una terna al senado para que escojan a quien sustituye al ministro, ya mando la tercia, que obviamente van a rechazar porque no cumplen con los requisito. El presidente manda otra terna, que le volverán a rechazar y luego ya el presidente manda al que él quiere y ese entra sin tocar baranda





En el momento que quede sometido el poder judicial de la nación, en ese momento se acabaron las libertades y estaremos en mano de los deseos de un solo hombre.





México no tiene presidente, tiene a un porro, que está dando un golpe de estado y perderemos todas nuestras libertades