México, Ucrania, Rusia y el vecino

Por Antonio Ríos Ramírez

En las últimas semanas hemos seguido el “problema” de Ucrania, un país vecino de Rusia. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética hace unas tres décadas. Rusia considera que Ucrania no debe de pertenecer al privilegiado grupo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por cuestiones de seguridad internacional. México, por su parte, a finales de enero se pronunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el principio de no intervención y solución pacífica. Sin embargo, lo que está sucediendo en la frontera de Rusia y Ucrania definitivamente puede constituir en una amenaza para la paz. También, cabe mencionar que el ingreso de Ucrania a la OTAN está muy lejos, ya que no cumple el principio de países que no tienen problemas en sus límites de frontera y Ucrania los tiene.

Para nuestro país, México tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que México pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual hizo que se manifestara sobre el problema. Por otro lado, de manera indirecta, está la crisis que se está dando en el precio del petróleo, insumo de algunos productos que todavía son esenciales para nuestro país. Esto es, hoy por hoy, se está beneficiando pues el precio del petróleo, está por encima de lo presupuestado (55 dólares presupuestado contra 80 dólares actualmente). Pero esto también afecta negativamente por la gran cantidad de gasolina que importamos, que se ve afectada hacia el alta por el incremento del precio del petróleo.

Recordemos también que el principal proveedor de gas hacia Europa es Rusia, a través de los grandes gasoductos. Sin embargo, el mercado se está moviendo hacia el uso del gas natural licuado, y adivinen ¿quién es el principal proveedor de este insumo?, efectivamente, Estados Unidos.

Y algo que Europa está trabajando desde hace años es en la independencia del gas ruso, que definitivamente esto cambiaría de nivel y de importancia el conflicto actual. Pues sería un elemento de negociación con Rusia. Así, si se incrementa el uso del gas natural, las exportaciones del mismo, de Estados Unidos a Europa, se incrementarán y la disponibilidad para México, a través de los gasoductos, se podría ver afectada en cantidad y precio. Recordemos que México importa del país vecino el 70% de su gas natural.

Definitivamente, en los próximos años veremos una recomposición de los mercados energéticos, producto de las nuevas fuentes de energía, la escasez y precio de algunos insumos, así como los usos y consumos de fuentes de energía en la actualidad.

Para nosotros, como país, está muy claro la dependencia económica con el país vecino y la posición diplomática hacia ese sentido. Pero para nuestro “Ejecutivo” ¿estará muy claro? ¿O veremos en un futuro cercano manifestaciones de apoyo a Rusia y su invasión a Ucrania? Hasta ahora no ha metido las manos ni la boca, pero conociéndolo se ve un tema “apetitoso” para confundir, distraer y permitir un tema que, hasta el momento, nuestro representante ha definido como “principio de no intervención y solución pacífica”.

Recordemos que vivimos en un solo mundo y que con la globalización cualquier problema que ocurra en el mundo nos impacta de alguna manera, directa o indirectamente. Así, debemos de estar atentos a las acciones que decidirán los países involucrados y no caer en la tentación si a nuestro poder Ejecutivo principal se le “ocurre” tomar el tema.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua