México va a tomar la decisión correcta.

Por: José A. Hernández





Estos últimos días han servido como siembra para el conocimiento y la reflexión. Entre exámenes, conferencias, debates, clases y marchas, el tema que más roba la atención de los estudiantes es la defensoría del INE.

Por un lado, en una clase de la universidad, un licenciado de índole apartidista, comentaba la siguiente información acerca de la reforma electoral, lo cual, hizo ver a los alumnos diferentes puntos de vista y fermentar el debate dentro de la clase:

“¿A ustedes les pagan por no hacer nada?”

“No.” – Entre risas, contestamos todos.

“Pues al INE, sí. Que chulada, ¿no?”

“¿Y por eso lo quieren desaparecer?” – Preguntaba un compañero.

“No van a desaparecer al INE. Realmente, lo único que se está planteando dentro de la reforma, es reducir gastos; al INE le pagan mucho dinero en tiempos que no hay elecciones, a los partidos políticos los financian en tiempos no electorales. Nunca se han preguntado, ¿qué hace el INE cuando no existen elecciones?”

Realmente me pareció interesante el comentario. Tiene algo para el análisis; muy prontamente elaboré una respuesta dentro de mi cabeza, la cual es preparar y elaborar encuestas, juntar información, reunir datos y sintetizar estadísticas. Pero no comenté, no sé si por miedo o temor a equivocarme. En ocasiones muy reiteradas carezco de autoconfianza. El tiempo me dará la respuesta.

De clase salí con un par de dudas, no acerca de mis convicciones, las cuales siempre han sido demócratas. Desde pequeño he crecido en comunidades democráticas y a raíz de investigar los demás modelos de gobierno, leyendo a Aristóteles, me convencí de que la democracia es el mejor modelo de gobierno, quizás el más complicado e imperfecto, pero el más humano sí lo es.

Salí de la clase y a los pocos días un debate dentro del auditorio de la universidad, me pareció encontrar respuestas necesarias a mis interrogantes. Un debate entre dirigentes de partido (Acción Nacional y Regeneración Nacional) enriqueció al alumnado y, sobre todo, presentó las dos caras de la moneda. Se debe de continuar con estos espacios.

“¿No es acaso incoherente, argumentar el ahorro de dinero en recortes al INE, el órgano fundamental y pilar de la democracia mexicana, cuando hay proyectos de calibre nacional que cada vez gastan más? Se gastaron millonadas con un aeropuerto que no es funcional y que presenta problemas de itinerario y de capacidad con los vuelos, se sigue inflando el precio de un tren que pone en peligro el ecosistema del país y las finanzas de la comunidad, ¿pero se empeña en recortar lo realmente importante?” – Comentaba el actor de Acción Nacional.

“Claro que se desaparece el INE, pues es una mentira que lo convierten en un organismo de ciudadanos, al contrario; lo pervierten al grado de ser una institución al servicio de intereses partidistas donde la democracia se torna en simulación”.

Así como yo, estoy seguro que existimos muchas personas que no conocen tan a fondo del tema y que tenemos el interés de aprender acerca del mismo, para poder generar un criterio propio. Considero importante que, respecto a este tema, la información se acerque a la comunidad de manera más sintética y digerible, para que hasta los más pequeños puedan entender. Y no solo casarse con una idea, si no, realmente conocer los dos aspectos del debate y formular respuestas dentro de nuestro subconsciente, para poder generar opiniones más acertadas, concretas y útiles.

Estoy seguro de que el futuro de México seguirá siendo demócrata. Las circunstancias y el actual gobierno presentan un contrapeso, donde en comparación, nosotros como comunidad tenemos la oportunidad de escoger que modelo de gobierno queremos que tenga el control de nuestro país.

México va a tomar la decisión correcta.

#ELINENOSETOCA