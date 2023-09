México y su afección por el autoritarismo

Sorpresas no gratas nos presenta el Informe 2023 de Latinobarómetro para el caso de México, el país se inclina apresuradamente hacia el autoritarismo. Los datos son estrujantes: en 2018, un 11% de la población señalaba “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”; en 2020, el porcentaje se duplicaría para llegar a un preocupante 22%; pero, en 2023, la desafección hacia la democracia en el país ha llegado a niveles críticos y alarmantes, el resultado del estudio presentado por la asociación chilena para 17 países en América Latina (la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, no garantizó la seguridad de las personas encuestadoras) nos dice que: un 33% de mexicanas y mexicanos podrían desechar el sistema democrático sin oponer resistencia, justificados por las circunstancias. México es el país que más retrocede en esta escala que mide el aprecio por la democracia en la región. La conclusión es simple: la democracia en México se instala en una fase de franco deterioro, alejándonos de la anhelada consolidación democrática que -lamentablemente- no terminó por llegar.

La que ya sabíamos era una democracia imperfecta es cada vez menos apoyada por una ciudadanía que enfrenta condiciones políticas y estructurales que afectan su calidad de vida. En los próximos años, ese 33% de mexicanas y mexicanos que ya podrían inclinarse por un régimen autoritario, estarán cuestionándose si -en el mejor de los casos- se trasladan hacia la indiferencia (y que les dé lo mismo un régimen democrático a uno autoritario) o si terminan por decantarse por el autoritarismo. El problema es más que serio, el sistema político-electoral, y todo lo relativo a un estado de garantía de derechos humanos en el país, está en juego.

Las razones y causas que expresa el informe respecto a esta desafección son generales para todos los países que participan del estudio, pero todas éstas vinculadas estrechamente a la figura presidencial: 1. El cambio de reglas para la sucesión-reelección con la gestión en curso como Colombia, con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; Ecuador, con Rafael Correa; Honduras, con Juan Orlando Hernández; Bolivia, con Evo Morales; y El Salvador, con Nayib Bukele; sin contar las dictaduras de Perú, con Alberto Fujimori; de Nicaragua, con Daniel Ortega; y de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 2. Reelecciones presidenciales con 15 presidentes que volvieron por segunda o más veces al poder después de iniciada la transición a la democracia en la región. 3. Las electo-dictaduras, aquellas que, aunque parezca contradictorio, llegaron a la región por la vía democrática, como Fujimori, Chávez, Ortega y Maduro. 4. Los mandatos interrumpidos, que suman un total de 20 presidentes, de nueve países de la región, que desde 1985 han debido dejar su cargo antes de finalizar su periodo; y, 5. La corrupción en la región, siendo de todas las causas, la de mayor impacto, reflejada en 22 presidentes, de ocho países, que han sido acusados, condenados o se encuentran en prisión, por actos de corrupción.





La caída de México es abrupta, el crecimiento del número de detractores de la democracia pone en jaque la estabilidad política y social de un país que en menos de nueve meses estará eligiendo a quien ocupe la Presidencia de la República y renovando sus cámaras legislativas. A la estructura electoral le tocará lidiar con eso, en los que se anuncian no serán buenos tiempos.





frydalicano@gmail.com

Twitter: @FrydaLicano