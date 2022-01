Mezquino replaqueo

Por: Lilia Aguilar Gil

Recaudar, recaudar y recaudar, o sea, cobrarle más dinero a las y los chihuahuenses este año. Esa ha sido la “gran idea” que han tenido quienes manejan las finanzas del estado para hacer frente a las obligaciones que les corresponden. Ante ello, no se les ocurrió nada mejor que seguirle cobrando a la gente y así es como llegaron al replaqueo, cobro que no garantiza que se destine a programas sociales porque no sabemos a donde irá a parar y que llega en un muy mal momento.

Cuando la propuesta llegó al Congreso del estado el diciembre pasado, la diputada reelecta del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta, del distrito 06 de Ciudad Juárez, lo votó en contra, además de presentar distintas reservas para evitar que se cobrarán otros impuestos y servicios, como medicamentos y despensas en los municipios de Meoqui y xxxx.

Esta posición va mucho más allá de la congruencia que en el PT tenemos, es hasta de sentido común. Llevamos dos años en un aletargamiento social y económico debido a la pandemia, diciembre y enero nos han demostrado que aún no llegamos a la post pandemia porque seguimos en ella. En Chihuahua estamos en semáforo naranja otra vez, lo que implica disminución de actividades.

Bajo ese panorama, la “gran idea” de llevar a cabo un replaqueo que cueste 644 pesos (además del cobro de la revalidación vehicular con un costo de 2 mil pesos), se convierte en una idea desastrosa, injusta y poco viable para una gran mayoría de propietarias de vehículos.

Los casi 600 millones de pesos que se recaudarían solo por el concepto de replaqueo, realmente no sabremos en que se van a gastar, una vez dentro, no hay certeza de para que serán usados, así que no tenemos garantía de que efectivamente se destinen a áreas en beneficio de la gente.

Y seamos claras con un tema: no estamos en contra del cobro de impuestos, los gobiernos se ayudan de estos para poder funcionar y hacer su trabajo, el problema esta en el abuso que se pretende con este replaqueo. A nivel federal, Chihuahua es el segundo estado donde este trámite será más costoso. En estados como Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, le trámite será gratuito al entregar las placas en uso, dado que estas se reciclarán y con ello se cubre el costo de las nuevas. Como se ve, opciones existen, por eso insistimos, el replaqueo que se pretende hacer aquí es excesivo y ese es el problema.

La falta de creatividad a la hora de buscar soluciones y el afán recaudatorio de los encargados de las finanzas en el estado nos tiene en esta situación, cuando parte de su trabajo es distribuir de la mejor manera los recursos con el objetivo de contar con un “piso parejo” que permita a las y los chihuahuenses acceder a las oportunidades que deseen y mejorar su calidad de vida.

Ante esto, el Partido del Trabajo estará presentando en días próximos en el Congreso del estado, una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos con el objetivo de que personas en pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad, discriminación o exclusión puedan acceder a un descuento del 50 por ciento en los rubros de replaqueo y revalidación vehicular. Otras soluciones existen, a veces solo hace creatividad.