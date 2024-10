Mi abuelo Ignacio

Nunca pude definir a ciencia cierta el oficio o la profesión de don Ygnacio. Era un verdadero todólogo: ganadero, agricultor, usurero y hasta aprendiz de notario. También fungía como maestro de música y cirujano veterinario, ya que castraba todo tipo de animales, desde toros hasta gatos. No le gustaba la vestimenta de ranchero, nunca se puso botas ni texanas, prefería trajes de gabardina beige y tirantes, tampoco le agradaban las trocas ni las pick ups, que preferían y presumían muchos rancheros.

Cuando estrenó su Ford Thunderbird me pidió que lo acompañara de Tejolócachi a su rancho “Las manzanas”, ubicado en Namiquipa, atravesando el cañón de Nayúrachi (mi tatarabuela, doña Sabitas me contaba que era un antiguo refugio de apaches y facinerosos; a mí me gustó el nombre y se lo acomodé a mi segunda hija, Nayura); era un lugar pedregoso, abrupto, entre pinos muy altos y encinos, peñascos, canteras calizas, donde yo visualizaba gigantes dormidos, parajes umbríos, escondrijos de osos y de pumas, y los antiguos colonos escarmentaban o sacrificaban a los “indios malos”, fueran tarahumaras, tepehuanes, guarijíos o “makuráwe”, pimas u “o’oba”, aquellos no entendían ni entienden de etnias, por eso no se veían indígenas en muchos pueblos serranos; preferían las ciudades.

Foto: Cortesía / Luis Y. Aragón

En el cañón de Nayúrachi pasábamos por los ranchos de la Renova, Piedras Azules y las Lajas, propiedades de mi abuelo. Rezongaba, daba saltos y rechinaba, polvoriento y arañado, el auto nuevo, blanco y rojo, manejado y revisado en cada golpe por Beto Realivázquez, el chofer, llegamos al vallecillo del rancho de las manzanas; resonó el claxon, vibraron los peñascos en las cumbres, con restos de nieve. Las vacas ya sabían que les llevábamos cubos de sal especial para el ganado, y entre empujones, cornadas y bramidos bajaban presurosas en espiral de los escarpados lomeríos a saborear sus golosinas a topes y lengüetazos.

Las grandes sequías que azotaban periódicamente las campiñas serranas del estado chihuahuense, causando una gran mortandad en los rebaños. En medio de la desolación, mientras a muchos ganaderos se les caía el mundo, para mi abuelo cada crisis era una oportunidad de hacer negocio. Les compraba sin ver las reses muertas.

Foto: Cortesía / Luis Y. Aragón

Cabalgábamos por las áridas estepas bajo nubes de zopilotes rondando cadáveres, olor a podredumbre y desesperanza, y solo mi abuelo contaba con un equipo de “quitacueros”, que envolvían los despojos en cal, ceniza, sal y otras sustancias hasta rescatar las pieles, que, bien dobladas, se almacenaban en una bodega, donde posteriormente se curtían y preparaban. Tranquilamente don Ygnacio esperaba que llegaran los compradores: talabarteros, zapateros, vestidores, etcétera; y así él multiplicaba su dinero y le sacaba un buen partido a la época de las vacas flacas.

Teníamos que soportar los olores a todas horas hasta acostumbrarnos y saborear la fetidez que, al mezclarse en las noches de verano con los nardos, las flores de azahar y el yerbanís con menta que mi abuela María cultivaba en su jardín, se convertía en una fragancia delicada e incitante, que nos abría el apetito. Esta mezcla de ingredientes olorosos podría haber servido a los fabricantes de perfumes.