Mi aventura

Hace poco más de un mes regrese de Qatar y todo se siente todavía muy extraño, fueron unos días en los cuales se podría decir que mi vida se puso en pausa por primera vez en casi 29 años, como si todo hubiera sido un sueño o hubiera pasado en un universo paralelo, como si fuera otra persona quien lo estaba viviendo. Fue una especie de trance donde las preocupaciones no existían, no había trabajo, no había responsabilidades ni obligaciones, solo futbol, amigos, cerveza y diversión. Soltar el volante de tu vida durante unos días con la seguridad de que no vas a estrellarte es uno de los placeres más grandes que he experimentado. Esas tres semanas fueron un oasis en mi existencia.





Volteo hacia atrás y me doy cuenta que incluso los peores momentos vividos allá me sacan una sonrisa, pues claro que sufrí una gran decepción al ser oficial que resulté yendo al peor mundial que nuestra selección ha dado en 44 años. Sin embargo, mis lágrimas al ver en vivo el penal atajado por Guillermo Ochoa y mis gritos al ver el golazo de Luis Chávez son cosas que se me quedarán tatuadas para toda la vida. Y a pesar de que la selección mexicana no me cumplió, el futbol si lo hizo, viví en el estadio partidos históricos llenos de dramatismo que serán clásicos para la eternidad, vi a los mejores futbolistas del planeta a unos cuantos metros de distancia e incluso grite goles a la par de unos cuantos ídolos.





Volé al otro lado del mundo, me traslade 14,000 kilómetros, conviví con mi héroe, el jugador que causó mi euforia y fanatismo por el futbol hace 24 años, conocí personas de todo el planeta, me aprendí de memoria las líneas del metro qatarí, promedie un total de 20,000 pasos por día, comí cosas que hasta la fecha no tengo la más mínima idea de que eran, rompí el récord de atajadas en el juego del FIFA fan-fest, lamentablemente rompí mi récord de más tiempo sin comer, lamentablemente rompí mi récord de más tiempo sin dormir, me subí a un camello, salí en la televisión cantando mi himno a todo pulmón, hice amigos que tendrán un lugar especial en mi ser para toda la vida y cumplí el sueño de ese niño pequeño que gritó su primer gol en Francia 98.





Es difícil explicar a ciencia cierta lo que la mayor fiesta del mundo significa para un aficionado al futbol, nunca se encontraran las palabras correctas para representar toda la emoción y pasión que pasa por tu mente al recordarla. Me quedo con la mejor experiencia que he tenido en mis 28 años de vida con la conclusión de que yo no viaje a Qatar, no estuve de vacaciones en Qatar y ni siquiera fui a conocer Qatar. La aventura de mi vida fue mucho más que eso, ese sueño, ese trance, ese oasis, ese universo paralelo solo se puede describir de una manera: Durante esas tres semanas… Yo VIVÍ en Qatar.





Mario Ramírez / @LaFutboliza