Mi taller secreto

Desde mis mocedades, muy seguido, sin razón, empezaron a danzar en mi mente imágenes volátiles, inasibles; aquellas que lograba captar, las materializaba en papel, tela, barro; necesitaba estar bien concentrado, lejos del bullicio, de los gritos, llantos y regaños, tanto de la servidumbre, como de mis hermanas y hermanos mitoteros. Por eso traté de contar con un espacio donde no me interrumpieran, un refugio para abstraerme. Lo intenté en los cuartos abandonados de las casas de los abuelos, pero siempre me descubrían haciendo monitos -o monotes‒ en lugar de tareas o trabajos productivos.

La oportunidad para tener mi taller o estudio bien secreto, lejos de la interferencia, de menores y mayores se dio hasta que habitamos en la casa de la esquina de las calles Victoria y Décima, con un patio que me parecía enorme, ajardinado con plantas bajas para que destacara una fuente de cantera al centro, rodeada por arcadas. Encontré el lugar ideal en el cuarto de lavado, que tenía una altura de siete metros, dividido con un entrepiso de madera. Se accedía sobre los burros de planchar y las lavadoras, para entrar por una puerta horizontal de 50 por 50 centímetros. No podían trepar obesos ni débiles, únicamente con un movimiento gimnástico de dominación, colgado de dos argollas que pendían del techo con cadena.

Una de las muchachas que nos arreglaba la ropa me acusó con mi madre que le levanté las naguas para verle sus vergüenzas, yo me defendí diciendo que eso se debió a mi interés por conocer la anatomía femenina. Mi madre, defensora de las fámulas, o temerosa de perderlas, no lo entendió y me propinó una seria reprimenda. Desde entonces no he vuelto a levantarles las faldas a las mujeres, aunque a veces me lo pidan.

Me encerré en mi tapanco por varios días, solo bajaba para ir a la escuela, al baño y al comedor, donde me atragantaba la mirada sentenciosa, señera, de doña Lupita. Aunque ella no podía sostenerla por mucho tiempo, ya que siempre tenía que llamarle la atención a algún “escuincle”, porque tiraba la sopa o no quería comer, o porque se disputaban los piñones o las nueces de la capirotada, o la cereza del pastel.

En mi escondite se minimizaban las dificultades tan pronto como cerraba la pequeña puerta horizontal y me aislaba del entorno y sus problemas.

En mi espacio de 4 por 4 metros coloqué en una pared mi escudo, en la segunda pared una puerta pintada donde aparecía un paisaje estepario que se iba a perder hasta los últimos cerros; en la tercera, una especie de puerto con barcas y un océano que se diluía en el horizonte; en la cuarta un celaje, con buitres, “chanates”, palomas, que se confundían con rastros de estelas y vestigios de ángeles cañoneados o aviones en picada. Se me iban las horas sin sentir y al anochecer en tiempo de los calores veraniegos, salía a la calle para juntarme con los chavos del barrio, como Pepe Talamás, que fue sacerdote, Heberto Esquer, que cantaba muy bien, Lalo Nava, buen arquitecto, Juanito Gutiérrez, muy buen deportista, Pepe Matuk, fue monaguillo y estudió medicina; y mi hermano Medardo, que prometía en literatura, se fue de cura a Santiago Tianquistengo, se hizo librero y volvió a Chihuahua.

Dibujo Luis Y. Aragón. Foto: Cortesía / Luis Y. Aragón