Mi voto no se toca

Por: Guillermo Luján Peña

La manifestación ciudadana del domingo 26 de este mes de febrero, en todo el país, fue realmente extraordinaria, cientos de miles o yo diaria algunos millones de manifestantes en todo México, 90 ciudades se manifestaron en contra de la iniciativa de ley que mandó López al Congreso, donde prácticamente se desaparece el Instituto Nacional Electoral (INE) y volver al esquema de hace más de 30 años, donde el gobierno manejaba las elecciones o más bien se robaba las elecciones.

La iniciativa electoral, conocida como plan B, va en contra del pueblo de México, se pretende violar el voto de cada mexicano y ponerlo a favor de quien un solo hombre (el presidente) decida, es acabar con la libertad democrática y detrás de ella vienen todas las demás libertades, hasta convertirnos en un pueblo muerto de hambre, como están todos los países socialistas de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Lo ha dicho el presidente López, él apoya a los pobres por estrategia política, porque son sus votos y de la clase media para arriba son aspiracionistas, dice él, y con ellos no le conviene porque no van a votar por él.

Por la información que circula en redes sociales, fue un verdadero éxito en todo el país, el Zócalo no sólo se llenó, sino que fue insuficiente para tanta gente, lo mismo Monterrey y Chihuahua, en esta última ciudad es de resaltar el discurso del conocido empresario Luis Corral Pérez, quien con mucha valentía llamó a las cosas por su nombre, excelente intervención, además de dos jóvenes, un hombre y una mujer, que hablaron con mucha valentía.

Ahora vamos a ver cómo responde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde han llegado muchos recursos, por violación a nuestra Constitución, que lleva la afamada reforma electoral plan B del señor López.

Cambiando de tema, el veredicto de la corte de Nueva York, declarando culpable a Genaro García Luna, alto exfuncionario de varios gobiernos federales, no sólo del presidente Calderón, y no voy a defenderlo, nunca lo conocí ni lo traté, pero me preocupan varias cosas.

Primero, cómo es posible que se le condene por el solo “dicho” de unos narcotraficantes a los que García Luna metió a la cárcel, obviamente que iban a declarar en contra de él. Pero no presentaron UNA SOLA PRUEBA de sus dichos, lo que me parece peligroso, porque ahora los gringos podrán declarar culpable a quien ellos quieran, con tan sólo el dicho de alguien.

El Mayo Zambada declaró que él le entregó 5 millones de dólares a García Luna en el restaurante Chams Elipses de la Ciudad de México. ¿Se imaginan 5 millones de dólares (en billetes de $100) sobre una mesa? Ocuparían toda la mesa, delante de los demás comensales.

En México no se tiene un solo expediente abierto en contra de García Luna, porque además éste siempre fue reconocido por los americanos como alguien muy confiable, le hacían seguido las pruebas de confianza ¿Y nunca se dieron cuenta los americanos? Le otorgaron varios reconocimientos, tanto por la DEA, como por el FBI. Suena muy raro. Además, que, aunque el presidente López esté feliz del fallo en la corte americana, la verdad es que nos salpicó a todos los mexicanos, ya que de narcos no nos van a bajar, incluyéndolo a él, ya que en algunos de estos testimonios salió a relucir el mismísimo López.

Con un presidente así no necesitamos que los americanos nos declaren culpables.