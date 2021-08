Mi yo de ayer

Por: Leslie Aimé Oaxaca Holguín

Si existiera un “libro de los arrepentimientos” de tu vida ¿lo leerías? La verdad no necesitamos un libro que nos recuerde lo que no tuvimos, sean momentos u oportunidades, pero arrepentirse no es la solución, porque constantemente estamos aprendiendo.

Las decisiones que tomamos cada día nos vuelven la persona que somos y la que seremos en este constante cambio. Por eso me tomé a la tarea de hablar con personas de entre 65 y 80 años, haciéndoles la pregunta de: “Si se encontraran con su YO de 20 años ¿Qué consejo le darían?”. Aquí sus respuestas:

౼ “No te preocupes por que no sepas cocinar, ya aprenderás después”. -Tere.

౼ “Aprovecha todas las oportunidades para tu bien y no pierdas el tiempo, aprovechalo para estudiar y para ti mismo”. -Rodolfo.

౼ “Empieza a reciclar”. -Trini.

౼ “Perdona y olvida”. -Olivia O.

౼ “Valora a quien te quiere y no te equivoques en eso”. -Paty.

౼ “Cuida tu juventud”. -Virginia.

౼ “Pasa a tercer termino lo material y analiza tus amistades. Acercate a Dios”. -Natalio.

౼ “Aprovecha bien el tiempo porque cuando menos lo pienses tendrás sesenta”. -Lucila.

౼ “Aprovecha el tiempo que se va volando”. -Carmelita.

౼ “Es importante dar por sentado las cosas”. “Reflexiona en lo que lees”. -Olivia.

౼ “Quiere más a tus padres, acercate más a ellos y demuéstrales más amor”. -Tina.

౼ “Aprovecha esa etapa que la vida es más feliz, con la vejez se sufre mucho”. -Luz Elda.

Creo que todos volveríamos, aunque sean unos años a hacer algo diferente, por eso consideré esa pregunta importante, porque si nos referimos a la sabiduría práctica, que se adquiere con el paso del tiempo, escuchar a personas con más experiencia de vida nos ayudará a tomar buenas decisiones ahora que somos jóvenes.

El mundo está en constante cambio, no era el mismo en 1921 que ahora, cien años después, pero hay cosas que no cambian nunca, como el sentido real de lo que está bien o mal, las preocupaciones de la vida, los valores y cualidades, entre otras cosas.

Por tanto, pensar en el ayer viviendo en una tienda de nostalgia no nos llevaría a nada bueno, pues fueron ese cúmulo de experiencias lo que nos formó como personas.

Es imposible volver el tiempo, pero en el pasado existieron muchos precedentes que nos ayudan a mejorar, a no cometer los mismos errores y eso puede aplicar tanto para la historia en general, como para nuestra propia historia.

Aprender de otros es encontrar nuevas voces, sobre todo de nuestros abuelos o de personas con más experiencia que nosotros, siempre hay que valorarlos, pues gracias a ellos nuestro aprendizaje es mayor.