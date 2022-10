Micromachismos... Con qué se comen, con qué se  se condimentan

Por: Roxana García

La reforma constitucional del 6 de junio de 2019, llamada “Paridad en Todo”, se estableció con el objetivo de garantizar que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres -en los tres poderes del Estado, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos para los cargos de elección popular, así como en la elección de las representaciones en los municipios con población indígena; además, se incorporó el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres.

Uno de los obstáculos para el acceso de las mujeres a los cargos públicos es la llamada violencia simbólica, que es aquella “amortiguada e invisible” que se basa en relaciones desiguales entre géneros, de manera sutil, consistente en humillaciones, bromas machistas, publicidad sexista, micromachismos, desvalorización e invisibilización.

Los micromachismos están cargados con un estereotipo de género desventajoso para las mujeres y pueden pasar inadvertidos culturalmente, se utilizan para mantener la asimetría en las relaciones de género en favor del hombre, donde éste usa la fuerza ya sea moral, síquica, económica para intentar convencerlas de que la razón no está de su parte. Me referiré a cuatro micromachismos en concreto 1-El denominado MANSPLAINING u “hombre que explica”, ocurre cuando un hombre explica algo a una mujer y lo hace de manera condescendiente porque, con independencia de cuánto sepa sobre el tema, el hombre asume que sabe más que ella. Cuestiona el conocimiento de una mujer (por el simple hecho de ser mujer) e intenta ILUMINAR el discurso femenino con su sabiduría, sin mayor especialización en el tema. En todo caso, deben ser opiniones aprobadas por los hombres para que tengan mayor relevancia. 2-El MANTERRUMPTING u “hombre que interrumpe” es aquella práctica de interrumpir el discurso de la mujer por parte de un hombre de forma constante, innecesaria, e irrespetuosa y por lo general cambia el sentido de la conversación y se centra en el punto argumentativo del hombre que interrumpe. 3-El BROPIATING o “apropiarse del colega”, que es la apropiación del producto del esfuerzo mental de una mujer, sin su consentimiento por parte de un hombre, robándose las ideas de la mujer y recibiendo crédito por ello. 4-GASLIGHTING o “iluminación de gas”, consiste en hacer que la mujer desconfíe de sus propias percepciones haciéndole sentir loca o tarada, implica un abuso emocional para terminar provocando desconfianza, ansiedad y depresión, haciendo creer que exagera, imagina cosas, ridiculizando su comentario o pregunta cuando no es acogida.

En todos ellos el punto coincidente es el hombre minimizando a la mujer, de manera simulada.

