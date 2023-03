Por: María de los Ángeles Ruiz

Desde la comodidad que brinda la protección de Palacio Nacional es muy sencillo decir que todo está bien, que no nada pasa, que a nadie afecta que lleguen a nuestro país todos los humanos que así lo deseen ejerciendo el legítimo derecho de migrar.

La migración se da en todos los seres vivos, inclusive en las materias inanimadas como la arena, la tierra, el agua. El movimiento es una constante en el universo, pero toda acción siempre tiene una reacción, es una ley de la física, y el impacto siempre es mayor cuando se trata de seres humanos que tienen la capacidad de modificar profundamente sus entornos.

Las ciudades fronterizas de nuestro país, se encuentran enfrentando una crisis que nunca habíamos visto, miles de personas, mujeres, hombres, infantes, se encuentran flotando en estas ciudades esperando a que los Estados Unidos se toquen el corazón y les permitan poder ingresar al país para que puedan cumplir el tan llamado “sueño americano”.

Las motivaciones son diversas, pero según las investigaciones sociales al respecto, mucho se debe a la falta de oportunidades que viven en sus lugares de origen.

Actualmente en Ciudad Juárez Chihuahua se está experimentando un posible desbordamiento de “la situación”.

El domingo 12 de marzo varios miles de migrantes tomaron el puente libre de Santa Fe, lo que provocó que se tuviera que cerrar el puente internacional movilizando a las fuerzas de seguridad para controlar la estampida.

Estas personas, obviamente fueron contenidas por los estadounidenses, pero para el lado mexicano ha venido a intensificar la tensión entre la sociedad juarense ya que empiezan a ser un volumen no manejable de personas, que, además, no están dispuestos a integrarse al lugar donde los estamos recibiendo.

Según la información que tenemos hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrad han pactado con los Estados Unidos, que mensualmente recibiremos alrededor de treinta mil migrantes expulsados del vecino país.

¿Y qué vamos a hacer con todas esas personas flotando en las ciudades fronterizas? ¿Qué no se supone que las autoridades están para resolver problemas, no para crear más? ¿Qué no tenemos suficiente con la violencia que se deriva de las organizaciones criminales de la venta de droga y demás actividades delictivas? ¿Qué no México tiene un lugar en la Organización de las Naciones Unidas donde pueda solicitar ayuda para mejorar las condiciones de estas personas en sus países de origen y que puedan reclamar la tierra que les pertenece? ¿Qué no se supone que Marcelo antes muerto que los militares vengan a invadir a México, pero los migrantes sí nos pueden invadir a los demás mexicanos?

Son temas muy fuertes, pero con soluciones muy simples, no podemos aceptar a los migrantes, no hay otra respuesta, es duro, pero es real, México tiene muchos problemas ya creados, no debemos permitir que nos creen más.

Se lo dejo de reflexión, hoy, que el Zócalo es invadido por los acarreados a costa de nuestros impuestos, con la idea de hacer valer #MisBlanquillosRules en este caso, del presidente de México.

Abrazo fuerte. Hasta la próxima. AECH. Y un fuerte abrazo a la familia de ese extraordinario hombre que nos dejó de este plano esta semana, miembro honorario de nuestra asociación y fundador de la UTCH, Ing. José Carlos Riojas Bernal. QEPD.