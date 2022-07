Fernando Sandoval Salinas

Me gusta explorar la ciudad y observar su belleza y sus desdichas. Entre éstas encuentro a miles de migrantes y aunque muchos tienden a invisibilizarlos no son fantasmas, los vemos en las esquinas, en el centro de la ciudad, durmiendo en rincones improvisados y sabemos de ellos por los medios de comunicación.

Algunos son parte de las 293 mil personas que sólo en mayo pasado cruzaron ilegalmente de México a EU y reflexiono ¿Si multiplico esta cifra por 7 (de enero a julio) ¿Cuántos han pasado por Chihuahua? ¿Cuántos se han establecido temporal o definitivamente? y ¿Cuántos han muerto en nuestro estado?

No lo sé porque sólo encuentro notas vagas en los medios como las de: “Migración incide en aumento del analfabetismo”; “Suman 671 migrantes ‘rescatados’ en 10 meses”; “Aseguran aquí a 95 en hotel”; “Ha atendido el CAIM a 15 mil 500 personas migrantes”; “Ha devuelto EU a 42 mil mexicanos por Chihuahua”; “Plantea Maru emplear en CJ a migrantes” y “Urge un padrón de migrantes para empresas".

Comparto mis dudas, pero sobre todo mi preocupación de cómo responder a esta realidad, la coopero en mi entorno y recibo varias respuestas. Una cínica: “No es culpa nuestra lo que acontece en sus países, además se ha incrementado la delincuencia desde que aparecieron”. Otra, tal vez en el fondo coincidiendo con la anterior pero envuelta en un discurso “moral”: “No te compliques, amémoslos como a nosotros mismos”.

Ambas soluciones hacen temblar o dar risa. La primera, propia del conservadurismo rígido, se explica sola, la segunda, no tanto, porque implicaría que nos ocupáramos primero de los demás, y especialmente de los más pobres, de los más desdichados, de los más desprovistos, de los migrantes, y que éstos disfrutaran no sólo de los mismos derechos que los mexicanos, sino también, por encima de ellos, de una especie de prioridad, la de la orfandad. Implicaría llevar a la práctica el Evangelio “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era un extranjero y me acogisteis [ ... J”. Y bien, estas palabras dicen suficientemente lo que habría que hacer y de qué lado se encuentran el amor o la moral ¿Pero quién o quiénes lo hacen?

Difícil porque si los hombres se amaran los unos a los otros, si fueran virtuosos, generosos, compasivos, no tendrían necesidad de fronteras ni de policías. Bastaría la caridad, bastaría la humanidad. Estamos lejos de ello, y no queda de otra que aceptar la máxima política de Pascal: “No pudiendo lograr que lo que es justo fuera importante, se ha logrado que lo que es importante fuera justo”.

Dicho de otro modo, la fórmula propone que dar solución a problemas como la migración no se dará desde esquemas de moral aplicada por milenarios que sean, sino desde la política que ofrece un recurso, pero con un precio: “Los pueblos tienen que pagar por Ia inmoralidad de cada uno y de todos”. Qué gacho, pero ¿es de otro modo? Creo que no, y estamos obligados a encontrarlo.

Sigo cuestionándome ¿Desde dónde incido? ¿Desde dónde actúo?