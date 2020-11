Militancia, servicio y compromiso. Para quienes tenemos el honor de servir a nuestra comunidad con el aval del voto popular, es un honor hacerlo y contar con el respaldo de la ciudadanía (en mi caso de los pocos ejemplos en lograr una reelección en 2018). Sabemos que llegamos a nuestra encomienda a servir sin pretextos y que el método democrático que nos hizo llegar a esta responsabilidad tiene validez ante las leyes, pero también, y no menos importante, ante la legitimidad que nos otorga la ciudadanía.

Llegamos al servicio de manera temporal y corremos contra el tiempo y eventos impredecibles con los que hay que tener determinación para resolver los problemas que más duelen a nuestra gente. Lo digo sin ambages: es difícil pero no imposible. Hago este preámbulo porque es importante reconocer que como hombre de política y de servicio, reconozco al instituto en el que he militado y que me ha dado la oportunidad de participar en elecciones ya sea como parte de campañas o abanderando las siglas del PRI.

Siempre leo las redes sociales, escucho las noticias y estoy pendiente de los editoriales locales y nacionales. Ustedes amigas y amigos lectores estarán de acuerdo conmigo en que no hace falta ahondar en que ciertamente el PRI en Chihuahua tiene grandes retos y temas que aclarar. Sé que la ciudadanía tiene razón en cuestionar el desempeño presente y el pasado de todos los institutos políticos y con más razón el PRI ya que contamos con una historia de más de 90 años. Tengo que decir que soy orgullosamente priista porque, tal como nuestro Comité Ejecutivo Nacional lo plantea, somos el partido de México y eso no es únicamente un slogan partidista sino una convicción que permea en cada entidad y municipio en los que tenemos presencia.

Lo noto: En Chihuahua somos un partido vivo, con ganas de demostrar que hemos aprendido y que podemos dar lo mejor de nosotros para cambiar las cosas. No queremos confrontar, pero queremos ser firmes en nuestras convicciones, además de defender la legalidad y las buenas prácticas en nuestra vida interna en todos niveles, para ser un verdadero ejemplo democrático. A mis amigas y amigos priistas chihuahuenses con quienes tengo contacto constante les digo que me da gusto verles con motivación y ganas de salir a refrendar el mensaje de un partido fuerte que promueve la sana competencia y que puede demostrar que ha comprendido el presente dejando atrás los vicios del pasado.

Hagamos bien las cosas, sigamos motivados, estemos pendientes de nuestros procesos internos y no olvidemos que así, respetando nuestras reglas, llegaremos a lo que más valor tiene la política: servir para mejorar la vida de nuestros pueblos. Chihuahua lo merece.





Hugo Aguirre García. Guachochi, Chihuahua

https://twitter.com/HugoAguirreMx