Minería y desarrollo sostenible: una utopía alcanzable | Parte I

La minería y el desarrollo sostenible ¿son un binomio posible? O ¿son antagónicos? Vamos a partir del punto de que, en México, en el año 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los $17,561,079 millones de pesos. De este total, el sector de la minería contribuye con $859,025 millones de pesos, lo que representa el 5% de este producto interno bruto.

México se destaca por su actividad minera, con un enfoque especial en la extracción de minerales como oro, plata, zinc y cobre. Chihuahua, a nivel nacional, desempeña un papel crucial como productor en la industria minera, lo que permite generar oportunidades para impulsar el desarrollo de cadenas de valor y promover esta actividad de manera más efectiva y responsable. La industria minera en el estado de Chihuahua ha venido incrementando la generación de empleos formales en la entidad a partir del 2005, al pasar de un nivel de 3,000 empleos a los 11,416 empleos formales. El valor de la producción de las actividades relacionadas con la extracción, explotación y aprovechamiento de minerales durante el periodo de enero a abril de 2023 alcanzó los 15,541 millones de pesos. Esto equivale al 10.5% de la producción nacional y posiciona al estado de Chihuahua en el cuarto lugar a nivel nacional en este aspecto. *

Aunado a estas cifras, podemos decir que nuestra vida diaria depende en gran medida de toda esta actividad, no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de que en nuestro día a día usamos algún tipo de transporte, nos bañamos, comemos, descansamos, nos ejercitamos, trabajamos y así puedo seguir enunciando el cúmulo de actividades que desarrollamos y que en esas actividades se encuentran presentes todos estos minerales que son extraídos; entonces podemos concluir que la extracción y aprovechamiento de estos minerales es necesaria.

Esto nos lleva a que el principal reto y desafío en la minería, es hacerlo de la manera más sostenible y responsable posible; la sostenibilidad no está en contra del desarrollo social y económico, sino por el contrario, está a favor, pero considerando el enverdecimiento de estas economías que permitan un desarrollo social completo y por supuesto el beneficio económico. La minería deberá considerar los aspectos de restauración y conservación ambiental y de los recursos naturales, no sólo porque puedan estar regulados en un marco normativo, sino porque se asume con responsabilidad el impacto ambiental que genera dicha actividad. La actividad minera que se asume con responsabilidad social, ambiental y empresarial deberá mantener y respetar el principio preventivo que favorezca el medio ambiente, promover e impulsar iniciativas que favorezcan una mayor responsabilidad ambiental y favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente; y estos últimos aspectos no los propongo yo, están planteados en el Pacto Mundial del que las empresas pueden ser parte y del que abordaremos más adelante.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.

*(CIES, Prontuario Estadístico junio 2023)