Minería y desarrollo sostenible: una utopía alcanzable | Parte II

Como lo manifesté en la columna anterior y dando continuidad a la interrogante si la minería y el desarrollo sostenible pueden ser un binomio posible; hemos partido del punto de lo que la actividad minera representa desde los aspectos social, ambiental y económico, evidenciando cómo en los 3 aristas, hay una interacción real y necesaria para la vida diaria, sin embargo, en la práctica hemos visto cómo, particularmente la interacción con el componente ambiental, ha sido mayormente negativa e irresponsable, dado que muchos proyectos mineros han generado pasivos ambientales, que no son más que estos sitios contaminados con residuo peligroso en los que actualmente ya no se realiza actividad productiva pero si genera una contaminación importante poniendo en peligro a las comunidades cercanas y por supuesto, el equilibrio ecológico; o proyectos en los que no se realiza un cierre de actividades adecuado o no se ejecuta un plan de remediación y restauración que garantice condiciones sociales y ambientales seguras y adecuadas; incluso, una de las consideradas como de las peores catástrofes ambientales, ha sido provocada por una actividad minera irresponsable. Particularmente, esta condición es la que hoy día pudiera confirmar que este binomio no es posible.

Sin embargo, hay proyectos que nos demuestran que si es posible; que, implementando estrategias como las buenas prácticas ambientales, mecanismos de economía circular y una política social y ambiental verdaderamente responsable, entre muchas otras más, muestran evidencia de que si se puede gestionar proyectos mineros socialmente aceptables, ambientalmente amigables y económicamente viables. Es necesario que más proyectos se “empapen” de esta forma de administrar los recursos; que más empresas asuman con responsabilidad sus impactos ambientales y estén dispuestos a invertir lo necesario en la mitigación y restauración; es necesario transitar de una visión en la que la variable económica sea la prioritaria hacia una visión integradora y sostenible, en donde las tres aristas se acerquen al centro.

La innovación tecnológica, científica, biológica y biotecnológica plantean diversas estrategias para acercar a esta actividad al equilibrio de la sostenibilidad, todo es cuestión de estar dispuestos y mostrar empatía para poder implementarlas, recordando que los sistemas ambientales proveen lo necesario para la vida y el desarrollo social y económico y, por lo tanto, es menester de los sectores productivos retribuir a estos sistemas ambientales, invertirle, para que este binomio sea posible y real. Y esto responde a lo que en justicia social y ambiental apremia, no es filantropía, es obligación. Hay que cambiar “el chip”, en vez de encontrar mil y una razones para el no, buscar y encontrar la manera de cómo si se puede hacer posible y concatenar a la minería con el desarrollo sostenible.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.

Miembro de Chihuahua Futura