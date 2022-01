Mis mejores deseos para el 2022

Por: Román Rivas Hong

¡Muy feliz año! Mis deseos, mi querido lector, es que Usted y su familia tengan un 2022 lleno de salud, prosperidad, armonía, dicha, bendiciones y éxitos, pero para que esto se haga realidad, una gran parte la hace nuestra fuerza de voluntad, así que también le deseo muchísima energía positiva para poder hacerlos realidad.

Y hablando de deseos y hablando específicamente de la industria, nada nos gustaría más que recibir nueva Inversión Extranjera Directa en el Estado durante este nuevo año. El 2021 marcó un parteaguas con respecto a la sequía de inversión que vivimos en los últimos años tras el anuncio de nuevas inversiones de muchas empresas del sector ya instaladas aquí. El 2021 fue referente también de las primeras visitas en años de numerosas empresas extranjeras sin inversión en el estado que buscan instalarse en la región; la gran mayoría persiguiendo objetivos de “reshoring” (relocalización de procesos de manufactura de otro lugar del mundo, principalmente Asia, a nuestro país) y aunque no ha “aterrizado” todavía una nueva inversión en este rubro, en mi juicio estamos cerca de lograrlo, pero para ello necesitamos la unidad que tanto nos caracteriza a los chihuahuenses.

Si bien no es responsabilidad directa de Index, la Asociación que representa los intereses de la Industria Manufacturera de Exportación, el atraer nuevas inversiones al estado, nuestra participación indirecta para este propósito es sumamente importante empezando por los métricos que aportamos. Nuestro estado es el mayor exportador del país y con todo y las restricciones que tuvimos el pasado año, nuestros niveles de exportación volvieron a superar los $50,000 millones de dólares. Nuestro estado es también el mayor empleador del sector en el país con más de 400,000 empleos que representan aproximadamente el 44% de la población económicamente activa en el estado. Por si fuera poco, un reciente artículo de El Economista reveló que nuestra entidad es la número dos nacional con respecto a competencia y calidad laboral, sólo superado por Baja California; Chihuahua ostenta además la menor tasa de ocupación en el sector informal y eso se ve reflejado en la calidad de nuestra labor. Los datos hablan e invitan a cualquier inversionista, no solamente extranjero, a que lo hagan en nuestro estado. Nuestro estado también destaca por tener múltiples ciudades que pueden recibir inversión; si bien Cd. Juárez y Chihuahua encabezan esta lista, ciudades como Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y otras localidades tienen ya no solamente inversión extranjera, sino fuertes tablas para atraer más; el potencial existe y es fortísimo.

¿Qué es lo que más nos afecta para que no llegue inversión? La percepción con respecto a la seguridad. Cuando un inversionista extranjero “googlea” Chihuahua, lo que se va a encontrar son noticias horrendas de crimen y violencia. No negaré que esto es falso, pero no podemos generalizar; de hecho, nuestra misma percepción como ciudadanos es mejor a la de muchos estados de la República.

Recientemente, creamos un grupo multifuncional en donde representantes de nuestra industria y de los gobiernos estatal y municipal estaremos uniendo fuerzas para tratar de cambiar esta percepción, pero para ello, necesitamos también de todo el apoyo de los medios. Muchas localidades del estado, empezando por nuestra ciudad, deberían tener una mejor percepción con respecto a seguridad que la que se “googlea” y con ello tener cubierto el ingrediente clave para atraer esas inversiones que tanto necesitamos: el Estado de Derecho. Por lo pronto a cada visita de inversionistas extranjeros que llegan a la ciudad se les invita a conocer las instalaciones de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) y los métricos que se han alcanzado gracias a su implementación.

Nuestra siguiente oportunidad es en un par de semanas cuando recibamos a una conocida empresa de Minnesota, que busca instalarse en el estado; como punto clave en la agenda es la visita a PECUU, pero también a Cenaltec y CIIA, así como a un par de empresas nacionales de alta tecnología para que los visitantes comprendan que nuestras habilidades tecnológicas no solamente existen gracias a las empresas extranjeras sino también a empresas nacionales que se han atrevido y han trascendido gracias a ese empuje y deseos de superación con los que nos caracterizamos en el norte. ¡Hablemos bien de Chihuahua! ¡Cambiemos la percepción con la que se nos ve de fuera! Esos son parte de mis deseos para 2022.

Presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index. Maestro en Administración por el ITESM