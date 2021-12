Miscelánea 

Por: María de los Ángeles Ruiz

Estimado lector del Heraldo de Chihuahua, es un gusto poder saludarlo, y ahora sí que lo voy a invitar a acompañarme si así lo desea por un simple paseo por las ideas que hoy me acompañan.

Le puedo compartir que han sido días creo que en lo personal como en el contexto, muy agitados y emocionalmente fuertes.

Comienzo con la pérdida nuevamente de nuestro compañero de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua Alejandro Rueda, ahora de su señor padre, la última vez que participé con Ud., le hacía llegar un abrazo por la partida de su madre, y ahora me toca con respecto a su papá.

El ver a dos seres humanos caminar de la mano como lo hicieron los papás de mi compañero, me hace reflexionar mucho acerca de lo que puede llegar a ser acompañar a alguien tanto tiempo en la vida.

Confirma el hecho de que los humanos somos gregarios y puede demostrar que la promesa que nos hacemos en el altar los que osamos atrevernos a hacerla, de “Hasta que la muerte nos separe” se puede lograr.

Así fue el caso de este matrimonio al que me refiero hoy, la muerte los separó pero también rápidamente volvieron a estar juntos y ahora gozan del descanso que debe dar el poder liberarte de la prisión carnal a la cual estamos sujetos y tener la libertad de fluir al siguiente plano ya solamente con nuestro espíritu o alma.

Ejemplo pues para los que busquen lograr esa misión de esperar que la muerte los separe, y abrazo fraterno a su hijo quien los extrañará eternamente pero que está muy complacido por haberlos tenido como progenitores en este mundo humano y carnal en el que existimos hoy.

Por otro lado le comento que la noticia de los migrantes fallecidos el día jueves 9 en una carretera de Chiapas, me causa emociones muy complejas, me invade tristeza, fastidio, desesperación, aburrimiento, un sinfín de emociones y reflexiones que solo me comprueban lo podrido que se encuentra el sistema en el que los humanos hemos decidido coexistir y como hemos permitido que otros humanos hagan lo que deseen con nosotros, hasta poder ponernos en una caja de tracto camión y transportarnos hasta aventarnos y morir por contusiones cerebrales o desprendimiento de cervicales o lo que Ud guste y mande.

Y cierro el comentario con lo reparador que puede ser tener una mascota, en muchas ocasiones dice uno, prefiero a mi perro que a los humanos.

En fin, poquito pero bendito, que tenga un excelente sábado y que logre descansar. Hasta la próxima