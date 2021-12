Mitin de mentiras y engaños

Seguimos con pena ajena y coraje de que quieran seguir engañándonos. El mitin, porque no fue convocado para que la gente fuera a ver y escuchar oficialmente el tercer informe del gobierno de la 4ª destrucción, celebrado el 1o de diciembre pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México, fue de mentiras, tras mentiras. ¿Nos cree a los mexicanos tan brutos para creerle?

Me explico: Empezando por la cantidad de gente que oficialmente dicen que asistió, 250,000 personas. Las medidas del Zócalo, bien lleno de gente, apretada, que no lo estaba, es para 125 a 130 mil gentes, por lo que podemos concluir que había sólo unas 80 a 90 mil personas. ¿Enseñó el músculo el presidente, como dicen? Yo creo fue todo lo contrario, porque la CDMX tiene 8.5 millones de habitantes, por lo que sólo asistió el 1% de sus habitantes, pero si además sabemos que acarrearon gente de todos los estados del país, a quienes les daban $500 y su torta y su refresco, quiere decir que mostraron un músculo bien débil.

La gente no puso atención al orador, se ven los videos donde la gente está platicando, riéndose y cuando se oyen aplausos, éstos salían de las bocinas, es decir que estaban grabados y la gente no aplaudía. La enorme cantidad de camiones que acarrearon gente no corresponde con estas cifras, seguramente que mucha gente aprovechó el aventón para irse de compras con sus $500, que, si eran varios de la misma familia, les fue mucho mejor.

La mentira que estamos de pie y que la crisis ya va a salir, las cifras oficiales lo desmienten. La inflación este año va a llegar arriba del 7%, inflación que no teníamos hace 20 años. El crecimiento anunciado para este año es 6%, ni remotamente se va a lograr, cifras oficiales nos indican que el capital nacional y extranjero está saliendo del país, por la incertidumbre sembrada desde lo alto de Los Pinos, ah no, es desde Palacio Nacional. La crisis de la pandemia (que, con el evento del Zócalo quién sabe qué tantos contagios terminaron, porque la sana distancia no se respetó, y muchos sin cubrebocas). La seguridad, ni qué decir, llevamos los homicidios dolosos más altos que casi la del gobierno de Peña y de Calderón sumados, en los primeros tres años de cada uno.

¿Que no ha crecido la deuda del gobierno? Ahí están las cifras de su gobierno, el año pasado nos endeudó en 770 mil millones y para el año que entra presupuestó, para poder equilibrar el presupuesto, 915 mil millones. Además, dice que va a ayudar a Argentina para que salgan de su crisis, así como ha estado ayudando a El Salvador y a esos países populistas, como el suyo. Farol de la calle y oscuridad de su casa.

¿Que se acabó la corrupción y que se respeta la Constitución? Es de dar risa y mucho coraje a la vez. Ahora que emitió un acuerdo donde declara que todas las obras que emprende su gobierno son de seguridad nacional y prácticamente no requiere de permisos, ni tampoco está obligado a rendir cuentas. Ahora sabemos que programas como Sembrando Vida, plantando árboles, está siendo usado para sembrar cacao para la fábrica de chocolates de sus hijos, fábrica que no sabemos de dónde salió el dinero y con ese programa a su servicio es negocio redondo, cero inversiones de mi bolsa, todo es ganancia.

El mitin: una obra de teatro fantasiosa.