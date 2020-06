Modales van, modales vienen

En este complejo mundo de cambios, sin duda los modales han jugado un papel importante en la vida cotidiana de hombres y mujeres como sujetos sociales en constante transformación.

Resulta interesante preguntar: ¿Qué modales prevalecían en una ciudad como Chihuahua fundada en 1709 y cómo se fueron transformando a través de la historia? Los historiadores no hemos dedicado mucho esfuerzo al tema, salvo generalidades.

En cuanto a las particularidades, por ejemplo durante el siglo XVIII, no me atrevería a asegurar que la gente de ese tiempo hacía sus necesidades en “donde les daban ganas”, pero es probable que así fuera. Asimismo, parece ser que no sólo ejecutaban las funciones naturales del cuerpo públicamente sino también, sin restricción, “se echaban pedos”, eructaban y tiraban sobras de comida al piso en cualquier lugar. Otras manifestaciones como la sexualidad y la violencia tenían también su expresión bastante particular.

Las cosas cambiaron desde lo que Norbert Elías, distinguido antropólogo, llamó El proceso civilizatorio. Esto por la restricción a los impulsos naturales acompañados de la vergüenza, del recato, la simulación y la mojigatería, elementos necesarios para mostrar nuevos modales acordes a una convivencia social más o menos estable.

En tiempos más recientes vivimos nuevos modales, palabra que el diccionario define como “expresiones de buen comportamiento que muestran preocupación y respeto por los demás”, y así, los más veteranos recordamos el indispensable “Buenos días” de la escuela primaria. Otros no tan viejos seguramente recuerdan -no que añoren-, el dar las gracias y pedir por favor. O ceder el asiento a quienes lo necesiten, quitarse el sombrero o gorra de la cabeza en señal de respeto, y muchos otros que los amables lectores recordarán.

En suma, eran costumbres sanas que coadyuvaban a una mejor convivencia. Tradiciones relativamente sencillas que invitaban a la solidaridad y contribuían, la mayoría de las veces sin mojigatería, a desenvolverse en un entorno de respeto y empatía. Coexistían con los buenos modales otras prácticas -no tan buenas-, como el beso en la diestra al padre patriarca y al ministro de culto; persistían los ruidos del cuerpo, no tan extraños, a la hora de consumir alimentos y la obligación para las mujeres de usar vestido y mostrar pelo largo.

Ahora nos preguntamos: ¿Qué modales emergentes surgieron con la presencia del Covid-19? Es evidente que el uso de mascarillas, la sana distancia, el “nuevo” lavado de manos, la desinfección del calzado, el baño frecuente de cuerpo entero, la inventiva en torno al abrazo y la caricia amorosa.

¿Qué va a suceder con la presencia sostenida de estos nuevos modales? No lo sabemos, pero ojalá algunos perduren como manifestaciones de solidaridad para proteger a los demás.

En tanto, quizás hemos aprendido a lavarnos las manos como nunca lo hicimos. Entendemos ahora el duro trabajo doméstico unilateralmente encargado a las mujeres y empoderamos que ante la real amenaza del virus, nuestras vidas transcurren sólo en el eterno presente.