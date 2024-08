Modelo Económico Inteligente

Estamos en un momento social muy raro. Yo no lo quisiera llamar un impasse, pero todas las personas estamos a la expectativa del futuro de la humanidad. Es un momento en el que las guerras están renaciendo y tensando las relaciones entre los países. Un momento en el que la economía está cambiando por el golpe de realidad que nos dio la pandemia, que nos hizo ver que las grandes cadenas de logística internacional no son tan buena idea.

El clima está haciendo de las suyas con el calentamiento global, lo que nos impide reducir nuestro gasto energético y tener una buena producción de alimentos que nos ayude a controlar la inflación. El mercado laboral está a la expectativa de la llegada de la inteligencia artificial y no sabe hacia dónde reaccionar.

Estas crisis también se reflejan en la política, donde estamos viendo polarizaciones sociales importantes en la mayoría de los países, gracias a las tendencias radicales y populistas. Por último, y más importante, está la crisis personal que está viviendo la sociedad, que se observa con la cantidad de depresión, problemas de salud mental y suicidios.

Todo lo anterior se ha traducido en un terrible: sálvese quien pueda. No pretendo ser pesimista, pero sí poner la realidad en perspectiva para pensar en el futuro, es decir, hablar del elefante blanco que tenemos sobre la mesa. Creo que hay un consenso silencioso de que ni el comunismo ni el socialismo radical son la solución a los problemas, y también, es importante decirlo sin miedo, el capitalismo tampoco ha resuelto o disminuido los problemas que tenemos como humanidad. Pero entonces, ¿qué vía debemos tomar?

Ahí está el dilema, porque hasta el día de hoy, solo hemos pensado en esos sistemas económicos. Solo tenemos esas opciones porque no habíamos llegado a una crisis tan grande. Hoy, se pelean por tratar de instaurar ambos sistemas creyendo que eso solucionará todo, y no es así. Podremos durar más décadas sufriendo si no enfocamos los esfuerzos en pensar en algo nuevo y diferente. No existirá una nueva opción hasta que nos salgamos de la caja de resonancia que solo nos pone dos vías y pensemos en un nuevo modelo económico inteligente.

Ya existen ideas como el ingreso básico universal, con el que se están haciendo experimentos en diferentes ciudades del mundo como respuesta a la revolución industrial provocada por la inteligencia artificial y el mundo de los robots. Esta es una respuesta al futuro donde las máquinas serán las que produzcan y los humanos solo nos organicemos para vivir de su producción.

Tenemos que buscar modelos de organización que hagan inteligentes a nuestros gobiernos. Una inteligencia cultural que nos haga ver que la sobreproducción o el consumismo solo agravan las crisis y que decrecer no debe ser una palabra prohibida.

Imaginar no cuesta nada y sí nos dará la respuesta. Antes era opcional cambiar nuestra forma de organizarnos; hoy es una obligación que tenemos como humanidad. Lo preocupante es que no hay mucho tiempo para pensar. Esta evolución la tratarán de evitar quienes controlan el juego hoy, pero se tiene que lograr sí o sí. ¿Qué opinas?

Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.

