Por Juan Alfredo Ponce Valtierrez

En tiempos actuales podemos darnos cuenta con sólo leer un poco como los filósofos contemporáneos hablan de un tiempo post-moderno, el cual hace hincapié en el descontento social tras la fallida solución a los problemas que aquejaban al pueblo global, se descubrió como la ciencia no puede cumplir con todas las expectativas que nacían de ella, es decir, un futuro desarrollado científicamente, carros volando y robots haciendo todo —en especial se ve como reflejo de ello el cine—. Hay una gran tensión y enojo contra las utopías políticas, sociales, morales y religiosas; la esperanza daba mucho que desear, al final y al cabo, el hombre debe fijar su mirada en expectativas, algo que le haga sentir que vale la pena el presente que lo aqueja, ergo, surge la necesidad de creer en un devenir histórico más positivo.

Pero para Bauman es preciso llamarle modernidad liquida a lo que muchos conocen como postmodernidad por la sencilla razón que no cree que haya sido el fin de la modernidad y hayamos pasado a nueva etapa, más bien, lo que observa es que los ideales de la modernidad se encuentran exagerados, exacerbados, digamos lo mismo que buscaba en la modernidad han de aparecer todos exagerados por ejemplo, la individualidad pasa a ser una híper individualidad, supongamos, el capitalismo se exacerba más todavía y así sucesivamente. El cree que toda la modernidad, sea solida o liquida es un proceso en el cual no se hizo otra cosa más que licuar, es decir hacer una licuefacción, pasar de lo solido a líquido. Para ello es importante definir la modernidad arcaica como la sólida, lo cual le permite hablar más claro. Entonces la modernidad sólida viene a ser lo que era antes, en tiempos de nuestros abuelos, por señalar un ejemplo muy sencillo. En cambio, una modernidad líquida es la que nos toca; donde los matrimonios no duran, no se quiere compromiso, el hombre cambia al menos 14 veces de empleo en su vida, se prefiere viajar antes que quedarse en un lugar y hay un rechazo social a toda institución.

Lo que se ha roto ya no puede ser pegado. Abandonen toda esperanza de unidad, tanto futura como pasada, ustedes, los que ingresan a la mundo de la modernidad fluida. Es por ello que Bauman hace una comparación tajante de lo que fue ya nunca más será. Tales de Mileto decía refiriéndose al río la siguiente frase que conjuga en todo su sentido lo que Bauman expresa en sus libros. Para Tales de Mileto el elemento constitutivo de todas las cosas era el agua, precisamente por su cualidad de dar vida, pero a la vez reflexionaba y decía que esa misma agua trae consigo el final de todo. En caso de un una inundación el agua puede exterminar a todo aquel se que mantenga por debajo de ella más tiempo del que puede respirar, es sinónimo de muerte y vida, sin el agua todos hemos de morir. Pero la frase más asombrosa que arroja es “nadie puede bañarse dos veces en el mismo río”, sin duda una excelsa afirmación, pues una vez entendida nos refleja la visión de que, el hombre al introducirse en ese río caudaloso es a su vez un contemplador de lo que era, esa agua se va, nunca más regresará y al mismo tiempo el hombre jamás volverá a ser el mismo que fue. El sentido de la vida en su máxima expresión.

¿Qué futuro nos espera si ya nada se mantiene, si todo está en constante cambio?; al final del día el creer en las instituciones nos daba una cierta garantía de confianza, hoy no más.