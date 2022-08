En el segundo trimestre, México aportó la mitad de las ventas de la compañía que ahora dirige Armando Torrado, mientras que Europa representó 32%. Y ambas geografías no sólo tuvieron un mejor dinamismo en ventas, incluso comparado con los niveles previos a la pandemia, sino un aumento en EBITDA y en utilidad neta. ¿Y la primera pregunta es cómo logró Alsea estos resultados con una inflación galopante donde el componente alimenticio y energético encabezan la lista? Gracias a la combinación de un mayor control de gastos, elevando la productividad de sus empleados, una publicidad más selectiva, énfasis en sus canales digitales y no podía faltar el aumento de precios, que la administración dice que ha sido de manera responsable. Estas medidas no sólo se reforzarían sino se complementarían con la cobertura de sus necesidades de sus principales materias primas, como por ejemplo el queso Mozarella, con contratos de abasto firmados hasta el primer trimestre del próximo año, y la administración buscaría replicar la estrategia con harina y carne.

Otra parte de la estrategia es enfocarse en las marcas Starbucks y Domino’s Pizza, y es que así lo demuestran los datos más recientes de las aperturas que sumaron 61 en los últimos seis meses, donde ambas marcas representaron 75% de las nuevas unidades.

Y pese a considerar un entorno más complicado, Alsea confía en mantener su guía anual de resultados, y la mayoría de las casas de bolsa que cubren sus acciones otorgan el beneficio de la duda y mantienen su recomendación de compra, en los siguientes meses se podría complicar la situación por el mayor incremento de los energéticos en Europa, el freno al consumo por una mayor desaceleración de la economía mexicana, y además los efectos cambiarios provenientes del euro y el peso mexicano, elementos que la administración conoce de sobra y que buscará amortiguar con su receta y adicionar nuevos ingredientes, aunque la pregunta es si será suficiente.

Celebración con potencia

Comenzaron con un plan de alcanzar 5% de participación del mercado; alcanzaron antes de lo planeado 7%, y ahora van por 9%, así es como se puede resumir el desempeño y los resultados de Kia México que dirige Horacio Chávez que acaba de cumplir sus primeros siete años en México donde ya está dentro de las cinco marcas más vendidas, además de que su planta en Pesquería, Nuevo León, que suma 1.5 millones de autos producidos, y una fuerte dinámica de exportación pese a las condiciones globales de la industria automotriz. Kia México consolidó su presencia en el segmento de subcompactos y también pelea fuerte en la división de SUV’s donde ya logró posicionar su modelo Kia Seltos como una de las más vendidas en México. Kia México cuenta con una consolidada red de distribuidores, que cuenta con 96 agencias en el país y 22 Kia Seminuevos Certificados, abarcando el 99% del territorio nacional.

