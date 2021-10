Momento Corporativo | América Móvil; nociva reconcentración del mercado

The Competitive Intelligence Unit (UIT) que en México encabeza Ernesto Piedras compartió un análisis sobre el mercado mexicano de telecomunicaciones que sigue padeciendo una falta de competencia efectiva que afecta a los consumidores, tanto en precios como en calidad, y que provocó una nociva reconcentración del mercado con América Móvil como protagonista. Y es que el reporte detalla que la persistencia de elevadas barreras a los competidores distintos al Agente Económico Preponderante, que se manifiestan en condiciones poco favorables para invertir en el despliegue de infraestructura, la llegada de ofertas competitivas, y la viabilidad financiera y operativa. The CIU también explicó que un obstáculo adicional para el desarrollo de los competidores es un costo elevado del espectro radioeléctrico de hasta 85% con respecto al promedio de otros países, pero que alcanza hasta 93% cuando se trata de servicios móviles 5G. ¿Y este escenario realmente puede cambiar? Para The CIU es posible si se aplicaran de manera efectiva, y con mano firme, diversas medidas para detonar una plena conectividad vía la competencia efectiva, entre las que se encuentran, obligaciones de inversión para el dominante que permitan desplegar infraestructuras en zonas sin cobertura y promover la transición a redes de nueva generación; considerar en la medición de preponderancia debe incluir el componente de ingresos; y negar categoricamente la entrada de América Móvil al mercado de televisión de paga, por los adversos efectos de reconcentración y en contra de la competencia efectiva.

Vuela alto

La correduría internacional Credit Suisse sorprendió con el aumento del precio objetivo para las acciones de Asur que dirige Adolfo Castro al pasar de 400 a 475 pesos, luego de la actualización de sus estimados, la incorportación de una recuperación mejor a la estimada y los recientes resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado, con recuperación del tráfico y un mayor control de costos que mejoró los márgenes de Ebitda, que se acercaron a los niveles previos a la pandemia. Agregó que mantuvo su recomendación de desempeño superior al mercado porque hay una demanda internacional todavía muy reprimida principalmente en Cancún, y que en Colombia se mantendría la tendencia de recuperación del tráfico.

Ruta positiva

El proceso de reestructura financiera de Grupo Posadas avanza favorablemente. Y es que en el plan que diseñó la administración del administrador de hoteles más grande del país, el 100% de los tenedores de bonos aceptaron los términos del acuerdo, un requisito ineludible, para avanzar en el procedimiento de reestructura pre-acordado ante una Corte de Estados Unidos, proceso que se espera concluya en un plazo aproximado de 60 días, mientras que la operación de todos los hoteles, y las relaciones con clientes, proveedores y socios comercilaes se mantendrán sin cambio.

@robertoah