Momento Corporativo | BMV, favorables expectativas trimestrales

El grupo bursátil que dirige José Oriol Bosch divulgaría sus resultados financieros del primer trimestre, el próximo 20 de abril, y las expectativas de Bank of America son positivas. De hecho, la correduría internacional mantiene su recomendación de compra de las acciones con un precio objetivo de 50 pesos, una apreciación potencial superior a 18% respecto a los niveles actuales. Y es que además de los resultados positivos, la emisora ofrece una sólida generación de flujo de caja y dividendos, y sus títulos cotizan debajo de su promedio histórico. Otro de los elementos que destacó Bank of America fue el menor promedio del volumen operado diariamente de su competidor BIVA que alcanzó apenas 7% en los primeros tres meses del año, 84% correspondió a operaciones del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), contra 11% que reportó en el cuarto trimestre de 2020; además destacó que finalmente la CNBV decidió cancelar la propuesta de cambio en el marco legal para favorecer un incremento en los volúmenes operados por BIVA prácticamente por decreto, eliminando un riesgo potencial no sólo para las BMV sino para el mercado de valores en su conjunto.

Oneroso revés

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo en el que condena al Senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, a pagar a los ex trabajadores mineros cerca de 55 millones de dólares. El asunto data de más de 15 años y las autoridades finalmente determinaron que fue el Napoleón Gómez Urrutia, en aquel entonces líder del SNTMMSRM, quien dispuso ilegalmente de los recursos que se encontraban depositados en un fideicomiso y que ante las acusaciones y evidencias en su contra huyó del país para evadir la justicia hasta que el partido Morena lo designara Senador Plurinominal para que obtuviera el fuero y pudiera regresar impune a México. La resolución absuelve a Grupo México y sus subsidiarias relacionadas con el caso y al Grupo Financiero Scotia Bank Inverlat.

Compás de espera

Americas Gold and Silver que preside Darren Blasutti, reconoció la disposición y participación de las autoridades federales en la busqueda de una solución para terminar con el injustificado bloqueo de la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa desde hace más de un año con todas las afectaciones económicas, laborales y sociales provocadas por un grupo ilegal de paristas que reclaman una supuesta titularidad del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, la minera canadiense reiteró energicamente que bajo ninguna circunstancia negociará con el grupo disidente encabezado por Yesser Beltrán que presuntamente tiene vinculos con grupos criminales en la zona, y que únicamente reconocerá a los trabajadores que sin ningún tipo de presión, amenaza o chantaje tomen la decisión que mejor convenga a sus intereses bajo el amparo de las leyes mexicanas. Agregó que está todo listo para retomar operaciones en los siguientes 20 días.

