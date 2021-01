Momento Corporativo | GMéxico, ¿el cobre supera la pandemia?

El consorcio que preside Germán Larrea habría dejado atrás los efectos de la pandemia. El año pasado reportó las mayores ventas en su historia al superar la barrera de los 10 ml millones de dólares, impulsadas por el negocio minero que sigue siendo el más importante y compensaron la debilidad de los resultados de sus otras dos divisiones: Transporte e Infraestructura. Y justo en la producción de cobre Grupo México además logró elevar su nivel de eficiencia y productividad, y colocarse como el líder global en la materia pese al entorno más complicado y las reestricciones temporales que enfrentaron la mayoría de sus actividades extractivas. Mayores ventas y eficiencias permitieron un crecimiento destacado del flujo de efectivo y que se tradujo en un avance cercano a 20% anual de las ganancias netas de todo el año, y ante la expectativa de una potencial recuperación progresiva en los siguientes meses destinará 2, 153 millones de dólares en inversiones de capital, el doble de lo presupuestado en 2020.





¿Nueva farsa?





El despacho de Antonio Lozano Gracia, que representa más de 500 de los 700 cooperativistas de La Cruz Azul interpuso un amparo y una serie de denuncias penales en contra de un grupo minoritarios que de manera ilegal se adueñaron de la cooperativa. Resulta que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, que se hacen llamar disidentes, no sólo realizan el manejo fraudulento de la cooperativa, sino que además persiguen y amedrentan a quienes critican su actuar y exigen transparencia y legalidad dentro de la cooperativa. Antonio Lozano Gracia cuestionó la suspensión de manera arbitraria de los derechos de 160 cooperativistas que no avalan las decisiones de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, y que incluyen la retención de sus salarios, la suspensión de sus prestaciones médicas y los anticipos de rendimientos. Desde hace años el camino de los cooperativistas ha sido demasiado sinuoso, primero con el fraude de Guillermo Álvarez; luego un grupo minoritario que buscó hacerse del control, y actualmente un tercer intento por tratar de sacar provecho de los cooperativistas.





Sin solución





El bloqueo ilegal de la mina San Rafael Cosalá cumple un año y las autoridades siguen sin tomar cartas en el asunto dejando en total abandono a cientos de trabajadores y sus familias; la economía de la localidad sonorense; y las inversiones y proyectos de la compañía Americas Gold and Silver. El grupo encabezado por Yasser Beltrán tiene en su contra una serie de denuncias penales por diversas actividades criminales que incluyen la extorsión de la mina, y que a todas luces sus objetivos son meramente económicos y la decisión de Americas Gold and Silver de no negociar con este grupo sigue firme. La mina de San Rafael, fue reconocida como una de las compañías más seguras en la operación y con condiciones laborales superiores a las promedio de la industria, y retomará operaciones cuando se garantice el acceso seguro de los trabajadores.

@robertoah