Momento Corporativo / IMCO, altos riesgos ante la revisión del TMEC

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Wilson Center realizaron un amplio análisis de los primeros cuatro años de vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con énfasis en la próxima de su primera revisión en 2026 como lo establece la cláusula Sunset. Y al respecto, ambos organismos explicaron que, en julio de 2026, los países miembros podrán extender la vigencia actual del tratado hasta 2042 o de lo contrario deberán realizar revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia original del acuerdo programada para 2036.

Y ante este marco legal es importante asegurar que México, Estados Unidos y Canadá cumplan con los compromisos establecidos en el T-MEC, y acudan a la cita con sólidos argumentos para garantizar la estabilidad y continuidad de la relación comercial trilateral, pero además la resolución de las controversias Estado-Estado activas bajo las reglas del T-MEC, ya que el mecanismo se ha activado siete veces en sectores como el lácteos, automotriz, energético, biotecnología agrícola y la producción de paneles solares. En cuatro de esos casos, los paneles conformados concluyeron la investigación y presentaron un informe final. De los casos restantes, uno ha establecido un panel y otros dos -relacionados con las políticas energéticas de México- siguen en la etapa de consultas.

El estudio detalló que uno de los casos activos es la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, una propuesta que podría violar el compromiso de mantener las condiciones de apertura acordadas al firmar el tratado, lo cual podría resultar en demandas de arbitraje o sanciones comerciales por parte de Canadá o Estados Unidos.

El reporte destacó que, en un año con cambio de Gobierno Federal y elecciones en Estados Unidos, y con la posibilidad de modificaciones institucionales, de cambios regulatorios y de políticas públicas, la resolución de disputas pendientes y alineación de marcos regulatorios entre los tres países

del T-MEC es crucial. “Las nuevas administraciones tienen la oportunidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva en América del Norte, para lo cual es

indispensable asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales”, enfatizó el IMCO y el Wilson Center

Pebetero olímpico

Los Juegos Olímpicos París 2024 están a la vuelta de la esquina y TelevisaUnivision, la emisora oficial en México está lista llevar a cabo una amplísima cobertura que incluye 500 horas de contenido, 200 de las cuales serán transmitidas en televisión abierta. Para ello armó un auténtico equipo olímpico que incluye no solo renombrados y especializados comentaristas deportivos, sino además participará su área de noticias, así como diversos especialistas en cada disciplina para brindarle más elementos a la audiencia, desde distintas ópticas, sobre el día a día de esta justa deportiva. Y para complementar el titánico esfuerzo, TelevisaUnivisión nombró a 20 “embajadores” que narrarán en cada transmisión sus vivencias como parte de los Juegos Olímpicos; se trata de una gran idea para conectar a los deportistas con los espectadores, ávidos de conocer los entretelones de su actividad deportiva.

¡Pura belleza!

Las expectativas del mercado de belleza y cuidado personal en México son muy alentadoras. La firma internacional Mordor Intelligence estima que este rubro finalizará el año con un valor de 11 mil millones de dólares y que para 2029 alcanzaría 15 mil millones de dólares. Y en este contexto destaca la creciente presencia y planes de expansión de SEYTÚ empresa mexicana de belleza que pertenece a Grupo Omnilife con presencia en 17 países y que encabeza Kenya Vergara, y que desde hace ocho años es una de las marcas líderes en la industria gracias a que su estrategia de venta se fundamenta en la sustentabilidad y sostenibilidad para alcanzar una belleza integral, con una oferta de productos hipoalergénicos, dermatológicamente probados y libres de crueldad animal.

Bien regios

Norte 19 Operadora de Hoteles que encabeza Luis Barrios anunció la apertura de Hotel City Express Plus by Marriott Monterrey Centro, con lo que llega a siete inmuebles para satisfacer la demanda de la vibrante capital de Nuevo León que sigue siendo beneficiada por la relocalización de las cadenas productivas. El hotel de 140 habitaciones, se ubica dentro de la plaza comercial Nomad Living, y que incluye centro comercial, vivienda y hotel; una combinación atractiva y exitosa que Norte 19 ya opera en otras ubicaciones. La construcción del hotel generó más de 150 empleos directo y la operación sumó 35 fuentes laborales directas y más de 25 empleos indirectos. City Express Plus by Marriott Monterrey Centro forma parte del portafolio de más de 30 marcas de Marriott Bonvoy, el programa de viajes global de Marriott International. Con esta apertura Norte 19 Operadora de Hoteles se consolida como la compañía líder en México en el desarrollo, construcción y administración de hoteles y amplían su red de operación de más de 150 hoteles en México, Colombia, Chile y Costa Rica. En el mercado nacional está presente en más de 75 ciudades y 30 estados en ubicaciones estratégicas en las rutas industriales, comerciales y turísticas más importantes de México.

@robertoah