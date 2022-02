Momento Corporativo | ResponsibleResearch, más análisis independiente

Encabezados por el experimentado Luis Vallarino, un grupo de profesionales en banca de inversión, análisis financiero, bursátil, valuación, emprendimiento, y hasta educación y capacitación financiera, ya están dando mucho de que hablar. Responsible Research o R2, es la consultoría financiera que quiere aprovechar el vacío generado por las políticas de casas de bolsa nacionales y extranjeras de reducir su plantilla de analistas lo que no sólo concentra la opinión del desempeño y perspectivas de determinada emisora en unas cuantas plumas, sino que atenta contra el gran público inversionista que gracias a las plataformas electrónicas finalmente está comenzando a despertar, pero no cuenta con información neutral para tomar las mejores decisiones, y los movimientos inusuales despiertan mucha suspicacia en el mercado, sino había que analizar los episodios más recientes con las acciones de Aeroméxico de la mano de GBM. R2 apuesta al potencial de desarrollo del análisis independiente, bien fundamentado, riguroso y profundo, a contracorriente de las políticas instrumentadas por los reguladores y las propias bolsas que en lugar de ayudar provocaron una urgente necesidad de nuevos proveedores de análisis e inteligencia para el mercado de valores. Y como R2, que nació en 2016, no forma parte de un grupo financiero o empresarial, las opiniones y valuaciones son más objetivas, y el análisis ofrece una lectura más completa y fiel. Actualmente R2 cubre más de 60 activos que abarcan emisoras de deuda, capital, así como Fibras, y el objetivo es terminar el año con por lo menos 90 valores bajo cobertura. Entre los especialistas del equipo también están otros nombres de primer nivel y experiencia como José Helue, Francisco Guzmán, Fernando Bolaños, Alán Cruces, Andrés Audifred y Daniel Grinberg, sólo por mencionar.

Intromisión ferroviaria

El que anda desatado es David Camacho Alcocer, titular de la agencia que regula el sector ferroviario del país, adscrita a la recién renombrada SICT, y es que en su bolivariana cuenta de Twitter (@sibolivar2783) en días pasados se lanzó contra autoridades y empresas ferrocarrileras… pero de Estados Unidos. El funcionario acusó a sus homólogos del vecino país del norte de faltos de visión por no poner trenes de pasajeros sobre las vías de los trenes de carga.

Más allá de la dudosa teoría de David Camacho Alcocer, que parece más inspirada en la retórica y la corriente discursiva de moda que en la realidad de las operaciones ferroviarias, llama la atención el insulto y la descalificación a las políticas de los vecinos. Una de dos, o le pasó de noche la máxima presidencial de la “no intervención” o está buscando que los reguladores estadounidenses se pronuncien sobre el ecológico Tren Maya, el cuestionado Corredor Transístmico, o alguna otra de las magnas obras ferrocarrileras de la 4T.

@robertoah