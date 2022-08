Momento Corporativo | SCJN, salvaguardar la libertad de expresión

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside el ministro Arturo Zaldívar discutirá un tema de suma importancia porque la resolución final podría impactar de manera negativa la labor periodística en México, y lo más grave, es la amenaza contra la lastimada libertad de expresión. Los miembros del Pleno de la SCJN analizarán una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la reforma realizada en 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en concreto al apartado relativo a lo que se denomina el Derecho de las Audiencias. Dicha reforma fue aprobada en su momento por diputados y senadores con la intención de salvaguardar la libertad de expresión en México, de una errónea interpretación de la legislación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que buscaba imponer obligaciones y restricciones excesivas a los medios de comunicación, especialmente radio y televisión.

Y sólo como ejemplo una de las medidas que directamente atentan contra la libertad de expresión, es el hecho de querer obligar a los medios de comunicación, locutores y conductores de radio y televisión a distinguir en sus intervenciones al aire, cuando hacen referencia a información y en qué momento emiten una opinión. En la práctica esta propuesta es sumamente compleja porque ambos elementos son inseparables como sucede en una infinidad de programas, y en caso de no cumplir con esta absurda separación, los medios de comunicación serían sancionados con multas millonarias, en un complicado entorno financiero de la televisión y radio producto de la creciente competencia de las plataformas en línea que, por cierto, están exentas de cualquier tipo de limites u obligaciones, y además a diferencia de medios como la radio y televisión, no colaboran o apoyan al Estado en sus diversas iniciativas.

El mensaje es claro y directo. La SCJN no puede ni debe permitir que se concrete la amenaza de reestablecer una legislación que promueva la censura de comunicadores y limite la labor periodística. No puede permitir que las autoridades determinen la línea editorial que deben seguir los medios a partir de lo que consideran información fidedigna, es decir, lo que ellos consideran como su verdad. No debe bajo ningún concepto suspender de manera precautoria, es decir, por adelantado, los programas que buscarían transmitir los medios de comunicación.

Impacto ambiental

Resirene, empresa dedicada a la producción de poloestireno en México, y que es propiedad de Grupo Kuo, inicio un programa de acopio y reciclaje de unicel en el Municipio de Toluca donde se instalaron 12 Ecocentros. El objetivo es que el material se recicle y transforme en nuevas resinas sustentables de alta calidad como útiles escolares, articulos para hogar y oficina, y para el cuidado personal que tendrán hasta 25% del material reciclado que se podría incrementar paulatinamente.





