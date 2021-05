Momento Corporativo | ¿Y después de Lala quién dejaría la BMV?

Por Roberto Aguilar

¿Se imaginan que después de Grupo Lala, emisoras como Alpek, Bachoco, Chedraui, Fragua, Herdez, Nemak y Soriana también decidieran abandonar el mercado de valores? Bueno pues no existe certeza de que suceda y tampoco se estaría sugiriendo, pero es que después del anuncio de la empresa que comanda Eduardo Tricio, el equipo de análisis de Santander elaboró un modelo que consideró las acciones que se negocian con un múltiplo bajo; y las compañías que podrían realizar una compra apalancada sin incurrir en una deuda extraordinaria y utilizar las acciones de control como garantía; y aquellas emisoras con un número bajo de acciones en circulación respecto a la participación de los accionistas controladores. Y así con el cruce de información y las métricas elaboradas por Santander se obtuvo una muestra de compañías que cumplen con las condiciones, sin que esto implique que pueda materializarse dicho escenario, y más bien porque comparten caracteristicas similares a las de Grupo Lala.

Energía y contrapeso

En 2017, la Secretaría de Energía estableció que las subestaciones de energía eléctrica con una vida de generación útil remanente de 30 años no podrían continuar brindando servicios, pero la Comisión Reguladora de Energía omitió el ordenamiento y siguió autorizando la operación de infraestructura obsoleta. Y así es como la subsidiaria CFE Suministro Básico amplió sus contratos de cobertura eléctrica a CFE Generación, cuando la utilización de estaciones obsoletas y deficientes se traduce en mayores costos de la energía eléctrica que además es más contaminante, y los precios no se trasladan al consumidor final si se compensan con subsidios que provienen de los contribuyentes. La Cofece inició una investigación sobre posibles prácticas monopólicas relativas en generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica, y fiel a sus procedimientos internos no divulgó nombres de los involucrados, pero se sabe que es la CFE; además el Poder Judicial determinó la suspensión de las referidas operaciones y ahora la Sener deberá de encargarse de que la decisión se cumpla. Así para combatir los monopolios y las energías contaminantes los contrapesos son más que necesarios como en este caso.

Mucha altura

Softek de Blanca Treviño fue reconocida como un “Major Contender” en la primera edición del reporte de Everest Group, firma especializada en negocios y soluciones de tecnologías de la información, titulado “Soluciones para Automatización Inteligente de Procesos PEAK Matrix 2021”.

Poca limpieza

Resulta que ahora los reflectores en materia de contratos para servicios de limpieza apuntan al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que dirige Teresa Guadalupe Reyes, y es que diversos participantes ya levantaron la voz por el trato preferencial a la compañía Gott und Glück que se enfila por segundo año consecutivo como el proveedor del INEA en un acuerdo por más de 9 millones de pesos.

@robertoah