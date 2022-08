Morena, el partido de la esperanza

Por: Senadora Bertha Caraveo

Por todo el país, Movimiento de Regeneración Nacional es el partido político que está renovando su estructura interna de cara a las elecciones del siguiente año en Coahuila y Estado de México, donde el pueblo habrá de poner a punta de votos el último clavo al ataúd del PRIAN. Todo ello, con miras a la unidad y movilización permanente que debemos preservar para seguir haciendo de la victoria una costumbre y triunfar en la elección presidencial de 2024, buscando que la transformación continúe y los grandes beneficios sociales como programas sociales, la austeridad republicana, pensiones y el fin de la corrupción se profundicen.

Chihuahua no ha sido la excepción y tenemos una nueva dirigencia estatal que estará encabezada por la compañera Brighite Granados. Resalta su juventud, frescura y absoluto compromiso con las bases de nuestro instituto político, mismo que necesita seguir teniendo muy presentes los principios obradoristas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. En esta encomienda, junto con las tareas de organización electoral, estoy segura que Brighite tendrá un trabajo encomiable. Lo estoy, pues es una mujer honesta y de primera que con su llegada al frente del Comité Ejecutivo Estatal colabora a firmar junto con otros compañeros como Ariadna Montiel, la fuerte oposición al gobierno maruduartista y el despeñadero que representa y representó la corrupción para el estado grande.





Ya lo ha mencionado el Presidente López Obrador. Son tiempos de definiciones con un pueblo que está muy despierto y no está dispuesto a perdonar los mismos agravios que se cometieron en el pasado. Corren tiempos de cambio por todo el país, al tiempo que Morena se consolida para seguir en la senda de ser un partido que representa los auténticos intereses populares, que gana elecciones por su permanente alianza con las causas nobles de México. Las máscaras habrán de irse cayendo con quienes han pactado con el pasado, recordando que aunque los corruptos se den baños de nobleza, corruptos se quedan. Morena es el partido de la esperanza en Chihuahua porque representa la resistencia contra el Duartismo, que es el peor cáncer en la gran historia de nuestro estado. Frente a ello, no podemos dar ni un paso atrás.