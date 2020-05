Morena insiste en robarse el agua

Morena, el partido del prejidente, no pierde el tiempo cuando de fregar al pueblo se trata. La pandemia no es importante para ellos, la indolencia ante los decesos por Covid-19 es la única política pública. Lo único que les importa a todos los miembros comunes y distinguidos de la chairiza es trabajar para que las locuras de AMLO, se conviertan en realidad.

Una de esas locuras es reformar la ley, para que pueda robarse el agua de Chihuahua, el mismísimo prejidente.

Por tal situación, pude entrevistar al diputado federal por Delicias, Mario Mata Carrasco, para mi programa de radio Plan de Vuelo, en el que comentó que la reforma que pretende hacer Morena a la Ley de Aguas Nacionales es para legalizar el robo de agua al campo chihuahuense.

Juan Carlos Loera, actual súper delegado, ha promovido con ahínco este robo por razones “humanitarias”. Como se sabe, la situación fue derivada de un grave error de Conagua al haberle autorizado un plan de riego al estado de Tamaulipas, sabiendo que dicho estado no contaba con el agua suficiente para ello.

Recordó Mata que para poder “solucionar” la situación y conseguir el agua del estado, Tamaulipas y Nuevo León publicaron un decreto de sequía con el que se pensaba iba a ser posible llevarse el agua de nuestro estado.

Morena se ha topado con la resistencia de los campesinos de la región centro-sur del estado y ha sido imposible que se robe nuestra agua, ahora pretende modificar la Ley de Aguas Nacionales, con tres cambios de gran importancia legal:

Desaparecer los distritos y unidades de riego, lo que significa desciudadanizar la gestión del agua.

Centralizar TODA el agua y los sistemas de riego, incluso aquellos que los mismos agricultores han adecuado.

Quitar el subsidio del agua agrícola y agregarle un arancel.

Mata Carrasco llamó a los productores agrícolas a unir fuerzas con los agricultores y gobernantes para defender el agua del estado, ya que el agua de Chihuahua se encuentra en una total anarquía y no hay control sobre la misma, como muestra de la situación, están los pozos y tomas clandestinas que extraen de manera ilegal una gran cantidad de agua de los mantos acuíferos del estado.

Comentó que no sólo su partido (PAN) lanza este llamado. Otros partidos políticos se han sumado a la defensa del agua e incluso su compañero legislador Yako Rodríguez va en contra de la voluntad presidencial, siendo el único legislador de Morena que será congruente y no cómplice como los desaparecidos diputados federales por Chihuahua de Morena, los legisladores locales y senadores electos por la gente para representarlos y no para ser cómplices de los atracos del prejidente al pueblo de Chihuahua.





ULTIMALETRA

Por el Día del Maestro, no resta más que felicitar al prejidente López Obrador por ser un gran maestro… del engaño.

