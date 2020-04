MORENA nos seguirá robando el agua

El tema del robo del agua en la presa La Boquilla lo conoce el prejidente. Nadie en su sano juicio cree las versiones que circulan de diferentes funcionarios públicos emanados de Morena, que buscan culpar a la titular de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros.

¡Que MORENA no engañe a los chihuahuenses!

Si en algún gobierno existe la verticalidad y absolutismo es en el de AMLO: nada se mueve sin su consentimiento. Así, que resulta una vil cortina de humo el culpar a la titular de CONAGUA, quien, igual que todos los senadores, diputados federales y locales, regidores y estructura federal, sólo obedecen y ya.

Pero, quien reaccionó muy tarde, fue la el dirigente estatal de MORENA, Martín Chaparro, con un desplegado lleno de mentiras que vamos a ir aclarando a la ciudadanía, para que no se dejen engañar:

1. A nombre de la chairiza (perdón, militancia) expresa su agravio por el robo perpretado el pasado 26 de marzo en La Boquilla. ¡Cuánto humor tiene el profe! Agravio es para los chihuahuenses que fuimos saqueados por su prejidente y que permaneciera callado meses. Usted es (al igual que los senadores y legisladores locales y federales por Chihuahua de su partido) cómplice de este robo.

2. Estoy de acuerdo que es una problemática sensible pero no es culpa de la titular de CONAGUA. Es responsabilidad del prejidente y cada militante de MORENA, también es cómplice del robo,

3. Las especulaciones no son de origen político partidista, estimado profe. Si defender es especular, pues anda usted muy mal. Los que faltaron a la verdad, son los funcionarios de la transformación de cuarta, que hicieron todo en lo oscurito y le recuerdo que fue una promesa de campaña de su tlatonai no engañar al pueblo y, tanto usted como AMLO, engañaron al pueblo para robarle el agua de La Boquilla.

4. ¿Una mesa de análisis sobre el tema repleta de lamebotas del presidente? ¿Así como los que componen la estructura federal y los organismos autonómos? A usted lo que le preocupa, como a los aspirantes a la gubernatura por MORENA es lavar la imagen del presidente y, no la defensa del agua chihuahuense.

5. Los que están partidizando esto son todos ustedes los miliantes y funcionarios de MORENA, no se confunda. Si eso va contra la voluntad presidencial, recuerde quien cerró Reforma meses y secuestró pozos petroleros.

6. El prejidente no escucha a nadie, sólo quiere que le obedezcan, profe. Usted lo sabe mejor que nadie: sus aciertos llevaron a desconocidos a ser senadores o diputados y sus yerros los llevarán a la debacle y ese costo político es para todos, no sean rajados.





ÚLTIMA LETRA

Cruz Pérez Cuéllar pidió réplica en este espacio, respecto al editorial de la semana pasada, aquí va: “Yo especificamente me he deslindado, nada de lo que yo he dicho me hace cómplice, o sea he criticado pública y puntualmente que CONAGUA se quiera llevar el agua”. Usted sabe si le cree o no.

luisruben@plandevuelo.mx