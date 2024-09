MORENA voltea a la derecha con el Plan C

Por Alex Batista





La canción de “Raros Peinados Nuevos” de Charly García posiblemente es una de mis canciones preferidas. Y creo que el presidente también le tiene el mismo aprecio.

Especialmente al inicio de la canción cuando se dice: “Y si vas a la derecha y cambias hacia a la izquierda, adelante”. El problema aquí, es que AMLO en su dirección política lo tomo a la literalidad.

El presidente que se dice ser parte de un movimiento de izquierda, nunca se le olvido (o nunca quiso olvidar) su formación de derecha autoritaria; y esta implementando unas series de reformas militaristas y anti-derecho humanitarias a través del Plan C.





Específicamente con la reforma militar. El presidente busca una política de militarización desenfrenada a través de esta reforma que busca mandar la Guardia Nacional (GN) al Ejército (SEDENA).

Una estrategia fallida que desde hace 18 años no ha dado resultados en seguridad y que sigue siendo una grave amenaza a los derechos humanos de las y los mexicanos.





Ante esta dañina reforma que busca otorgarle al gobierno de MORENA, la autoridad de desplegar a los militares adentro del país, cuando quiera y de manera indefinida; es interesante escuchar la defensa de la reforma de algunos diputados del Obradorismo.

Les doy el ejemplo de la diputada del PT, Nora Yessica Merino, que el 19 de septiembre en el debate de la Cámara de Diputados, se aventó en su discurso una maroma digna de análisis:

- “Por favor, no mientan (volteando a ver a la oposición). Esto no se trata de una militarización, la reforma en discusión propone la adscripción de la GN bajo la SEDENA, para fortalecer su estructura”.

- “Y así como se ríen, así se ríen del pueblo de México. Por eso están donde están, en esa minoría”. Y volteen a la derecha. Para que vean la mayoría calificada que tenemos”.

- “La GN no es un cuerpo militar. Ni la reforma sugiere un desplazamiento de las autoridades civiles, ni la suspensión de derechos y de libertades”.

Primero que nada, que irónico que la izquierda del Obradorismo, que solicitaba a los diputados “de derecha” que voltearan a ver a la derecha, terminaron ellos viéndola primero.

En la historia del país, la verdadera izquierda mexicana se ha caracterizado por promover los derechos humanos y realizar manifestaciones en contra de la militarización. El presidente cínicamente olvida esta lucha que los verdaderos promotores de izquierda impulsaron por décadas.

A cambio, el movimiento Obradorista que hace menos de 15 años se oponía ferozmente a la militarización del país, le esta otorgando un poder sin precedentes al ejército.





Esta contradicción que se hace a sí mismo el partido de MORENA, me deja con muchas dudas. Pero afortunadamente las responde muy bien el AMLO opositor del 2010, a través de sus videos publicados en Regeneración TV.

“Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista… Es toda una estrategia fallida porque, si no se atienden las causas, no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia”, mencionaba AMLO.

¡Y tiene toda la razón! El tener a los soldados en las calles aumenta el problema de inseguridad.

Las personas tienen más probabilidad de salir fallecidas que heridas en un enfrentamiento armado con autoridades, sin embargo esta probabilidad incrementa cuando está presente el Ejército, más que con cualquier otra autoridad, incluso la policía estatal, según información de Data Civica.





“Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito, que no se enfrente al ejército con el mismo pueblo”, menciono el López Obrador del 2010.

En los 6 años de gobierno de MORENA, 8 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas, gracias a una investigación del Instituto Belisario Domínguez.





La realidad es que hoy en día, los derechos y libertades de las y los mexicanos están siendo vulnerados con los militares en las calles.

La SEDENA se encuentra en el 7° lugar con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y la GN en el 9° lugar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); con 2,280 expedientes registrados la SEDENA y 1,772 con la GN, de acuerdo con el Sistema de Alerta de la CNDH.

Entre las principales violaciones a derechos humanos se encuentran: detenciones arbitrarias, emplear arbitrariamente la fuerza pública y trato cruel, inhumano o degradante según Mexiro A.C.





En un contexto latinoamericano, donde los verdaderos luchadores de izquierda se manifestaban a favor de los derechos humanos y las dictaduras militares, hoy el presidente López Obrador les da la espalda.

Esta grave reforma militar es un gran avance a una dictadura militar y a su vez, un gran retroceso a los derechos humanos.





Ya aprobada esta reforma, espero con todo el corazón que a México le vaya bien y pueda tener cambios en la seguridad; que es lo que más anhelamos todas y todos en el país.

Desgraciadamente, los datos y las evidencias nos muestran todo lo contrario. Hoy más que nunca espero estar equivocado y espero que la nueva presidenta pueda hacer todo lo que los antiguos gobiernos, no hicieron: darnos paz y justicia.





@alexbatista0

abatistamx@gmail.com