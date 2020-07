Movimiento de agricultores en el sur del estado: ¿Auténtico o artificial?

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”

Benito Juárez, expresidente de México

Que yo sepa, ningún precandidato a la gubernatura del estado de ningún partido o de los llamados independientes se ha dado como una de sus tareas principales de precampaña, el tomar la causa de los agricultores, de los distritos de riego de la zona de Delicias, Rosales, Camargo, etc., hoy el principal movimiento social en el estado en una región poblada por cientos de miles de chihuahuenses, que en conjunto producen decenas de miles de millones de pesos alrededor de su actividad principal que es la agricultura por riego, proveniente de las presas de la región.

Ninguna de las autoridades de mayor nivel por competencia en el caso ha hecho acto de presencia en el lugar de los hechos a un diálogo masivo con los productores, ni el presidente de la República, ni el presidente del Senado facultado por el Art. 79 Constitucional, para interpretar, autorizar, revisar y modificar los tratados internacionales, como es el caso del Tratado de Aguas de 1944, que se supone es el corazón del presente conflicto.

Ni el gobernador del estado, ni la titular de Conagua ni la señora Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación federal, ni los representantes de la Comisión Internacional de Límites de Agua entre Estados Unidos y México (CILA), cuyos representantes titulares tienen nombramiento de los respectivos presidentes de Estados Unidos y México.

Todos los funcionarios mencionados, hasta el momento, reproducen fielmente el origen de la palabra burócrata: buró=oficina, krátos=poder, gobierno, o sea ejercer el poder del gobierno cómodamente sentado en su escritorio de una oficina, resguardada con fuerza pública. Todo lo contrario al poder popular, al que se supone aspiramos en la 4T.

El presidente de la República Andrés Manuel ha tenido una posición ambigua, cargada a la descalificación del movimiento, como no lo inició Morena, lo más cómodo y fácil es pretender desvirtuar una causa justa con el estigma de que no es un movimiento auténtico, con causas legítimas que lo justifiquen, sino que es un movimiento artificial, manipulado para sacar “raja política”.

La posición del presidente de la República es ambigua, porque Andrés Manuel reconoce la posibilidad de revisar el Tratado de Aguas de 1944, si se debe de revisar es porque algo en el tratado está perjudicando a los agricultores mexicanos, si no, ¿cuál sería el caso de revisarlo? Si esto es así, el movimiento tiene raíces reales y no es sólo producto de una manipulación para sacar “raja política” según sus palabras textuales.

El presidente de la República – en este caso – es incongruente, con uno de sus valores políticos de mayores consecuencias, que él mismo ha expresado en múltiples ocasiones: que aspira que su gobierno sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

¿Por qué en Baja California, con el asunto de la cervecera sí hubo consulta popular?, ¿por qué en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también?, ¿por qué en la hidroeléctrica del estado de Morelos también?, ¿por qué en el Estado de México con la reubicación del Aeropuerto en Santa Lucía también?, ¿por qué en varios estados del sureste del país, en ocasión del Tren Maya también?, ¿por qué en el caso del transporte colectivo en La Laguna también?

¿Por qué en todos estos casos sí hubo consulta y en Chihuahua no?

¿Qué en nuestro estado no existe un pueblo bueno y sabio? O ¿sólo existimos objetos manipulables para sacar “raja política”?

La única forma real que tenemos de saber, si este movimiento tiene bases reales o no que lo justifican plenamente, es mediante una consulta y esa es mi propuesta.

Una consulta en la cual puedan participar únicamente los miles de agricultores de la región, debidamente acreditados como tales.

A reserva de mejorarla por los propios productores, la pregunta podría ser: ¿Considera usted o no que el movimiento en defensa del saqueo del agua de las presas por parte de Conagua es auténtico y tiene bases reales o no lo es y es un movimiento artificial para sacar “raja política”?

Si los resultados de la consulta popular son que: a) el movimiento es producto de una manipulación política, la solución a este problema es meramente política, b) si el resultado de la consulta es que el movimiento tiene bases reales, la solución no sólo es política, sino también técnica y jurídica, y por lo tanto el medio para solucionarlo no es el uso de la Guardia Nacional, disparando balas de goma y granadas de gas, cuando se supone que este cuerpo armado se estableció para proteger a la población, no para reprimirla.