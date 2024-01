El año 2024 que hoy inicia, nos va a traer muchas felicidades, porque México ya no aguanta mas fracasos del inquilino de palacio, que afortunadamente ya se va y volveremos a la normalidad, después de tanto despilfarro inútil, que no ha servido para nada.





Parece que cerramos el año 2023 con la inflación a la baja y con un pequeño crecimiento en el producto interno bruto, que no tuvimos en todo este sexenio. La inversión privada mexicana o extranjera representó este año el 88% del total y un 12% fue inversión pública. A pesar de las diarias amenazas desde el púlpito mañanero a la iniciativa privada, a periodistas, y a todo aquel que osa decir algo en contra del monarca que se cree por vivir en un palacio, a pesar de haber prometido que seguiría viviendo en su humilde departamento de Iztapalapa. Un sexenio de mentiras, ya que todo eran sus otros datos y no los de su mismo gobierno.





El pueblo bueno y sabio ya está despertando, ya no cree tanta mentira y tanta promesa incumplida, porque ya se está dando cuenta que como dijera Abraham Lincoln, hace ya casi dos cientos años, “no se puede ayudar a los pobres, arruinando a los ricos”, que es exactamente lo que el inquilino ha estado haciendo. La mejor forma de sacar a los pobres de su pobreza es generando empleos a través de nuevas inversiones que ocupen las nuevas generaciones. Apoyando fuertemente la investigación, para estar al día o adelante del día para poder llegar a ser un país donde todos o casi todos vivamos mejor, porque siempre habrá quien no quiera progresar.





Viene la elección no solo presidencial, sino la renovación del Congreso de la Unión, es decir la Cámara de los Diputados y la de los Senadores, que al final de cuenta son los que pueden decidir por lo que sea mejor para todos o simplemente obedecer lo que manda el inquilino para sus intereses y collamente obedecer, para no hacer enojar al dictadorcillo, que de por si es de mal carácter.





La gente va a salir a votar para que ya se vayan los de la transformación de cuarta, porque solo han estado tirando nuestro dinero, ya que el dinero que tiene el gobierno es lo que pagamos todos los mexicanos de impuestos del IVA, a la gasolina, a la electricidad, a las cervezas, etc. Etc. Quien crea que no paga impuestos, se equivoca rotundamente, TODOS pagamos impuestos. Han tirado nuestro dinero en los caprichos, como el tren Maya que lleva 500 mil millones invertidos y no lleva a ningún lugar, ni se ha terminado, camina a 29 kilómetros por hora, promedio y la gente se aburre de solo ver selva. Una refinería de Dos Bocas que inauguró hace ya casi dos años y no ha refinado un litro de gasolina. Un aeropuerto AIFA que nadie quiere usar y que es una vergüenza mundial, hasta los aeropuertos de ciudades más pequeñas en otros países, están mucho mejor.





Termino con otra frase de Abraham Lincoln, que es también muy cierta, “Una papeleta (electoral) es más fuerte que una bala de un rifle”.





Muchas felicidades a mis cuatro lectores, les mando muchas bendiciones y saldremos adelante en este año 2024.