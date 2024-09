Muchísima preocupación

En días pasados en conferencia de prensa el Embajador de EEUU en México Ken Salazar advirtió que su país mostraba mucha preocupación por la aprobación de la reforma Judicial. Su argumentación más sólida son las relaciones comerciales, las cuales ascienden a más de 50 mil millones de dólares al mes sin contar el envió de reservas que es otro tanto similar. México es el principal país exportador en el sector automotriz hacia EEUU en todo el mundo y la industria maquiladora ha sido motor de crecimiento y desarrollo en nuestro país, Chihuahua no podría existir sin la presencia de ese comercio bilateral pues más de 400 mil personas en la ciudad capital y otro tanto superior en Ciudad Juárez laboran en esta industria de exportación. Al mostrar preocupación advierte que los planes de inversión se detendrán por la incertidumbre jurídica y aunque probablemente el capital especulativo aparezca con mayor fuerza (moneda), eso no apuntalara el crecimiento económico. Piense usted amable lector si un día le dijesen “ya no te vamos a pagar, hazle como gustes” y no encuentre justicia en los que están destinados a ejércela como la pasaría, mal verdad. Ahora bien si una persona ya no desease pagar su hipoteca seria a la inversa y la banca perdería, con la consecuencia de parar el flujo de efectivo motor de la economía. La reforma ya deberá estar aprobada para cuando usted lea este sencillo escrito y en este momento la moneda ya se ha de haber devaluado rebasando el techo de resistencia de los 20 pesos lo que muy probablemente llegue hasta los 24 pesos de forma abrupta (como el incremento de la gasolina). Nosotros en Chihuahua sabemos de lo delicado del tema, probablemente nuestro paisanos de Chiapas no lo vean y sientan que vivimos en la época de la colonia y un discurso nacionalista es adecuado a nuestros días, pero en Chihuahua no es así, cientos de compatriotas sureños viven aquí, ya son parte de nuestra comunidad y ven las cosas diferentes a cuando Vivian en sus pueblos de origen. Apresurarse en la vida es cosa de niños citaba Platón, se comenten exabruptos se atropellan las ideas, la misma Presidenta electa lo ha mencionado y las más de mil seiscientas reservas de la Ley lo demuestran. Ahora bien los acuerdos comerciales como el TMEC instan a que exista un poder judicial fuerte y robusto, especializados en temas como el laboral y el comercial, es difícil creer que compartan la idea de que un juez sea ratificado porque salió en una tómbola, casi demencial, sin expertiz en el tema, o que un ciudadano se pueda defender mediante machotes ya pre hechos. Actualmente, México cuenta con un total de 14 tratados de libre comercio y acuerdos con 50 países, lo que lo convierte en uno de los países con más acuerdos comerciales en el mundo. Estos abarcan a América del Norte, América Latina, Europa, Asia y Oceanía, según lo explicado por la Secretaría de Economía (SE), todos estos tratados entraran revisión de forma inmediata por los países signaste una vez aprobada la reforma, así es que probablemente en algunos años el único comercio que tengamos sea con Cuba y Nicaragua y desde luego los únicos mercados a los que tengamos acceso sean a los tianguis de la colonia que cada día crecen más a falta de empleos y oportunidades.